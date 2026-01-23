El Consell invierte 6,1 millones en la reforma integral de la carretera entre Alaró y Bunyola

El Consell de Mallorca ha iniciado las obras de reforma integral de la carretera que conecta los núcleos de Alaró y Bunyola, pasando por Orient. Se trata de una vía que tiene 18 kilómetros de longitud y que, según ha apuntado este viernes la institución insular, "se encuentra en muy mal estado desde hace décadas". El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha visitado las obras de un proyecto en el que el Consell invierte 6,1 millones de euros y que se financia mediante el convenio de carreteras con el Govern.

La actuación durará unos ocho meses. "Es una reforma muy esperada por los vecinos de ambos municipios y también por los colectivos y usuarios ciclistas", subraya el Consell. También han asistido a la visita de obras la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta; el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló; el director Insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert y el vocal de la Federación de Ciclismo de las islas Baleares, Pedro Mulet.

Los informes técnicos del Consell de Mallorca señalan que "en esta carretera no se ha realizado ninguna actuación integral desde hace más de 25 años". Presenta un firme deteriorado, con deformaciones, fisuras y zonas de asentamiento. La institución insular asegura que "las labores de mantenimiento ordinario ya no eran suficientes para garantizar la seguridad de la circulación, por eso ahora se realiza una intervención completa para asegurar un tráfico sin incidentes para coches y ciclistas".

La institución ha añadido que se ha detectado un tramo crítico entre el kilómetro 13 y el kilómetro 14, en el que el pavimento presenta hundimientos debido a las características geotécnicas deficientes del terreno. "Ahora se solucionará mediante unas técnicas especializadas de anclaje del terreno con tensores (soil nailing), drenajes específicos y tratamientos del asfalto", asegura. En el proyecto de la pasada legislatura el recorrido no llegaba hasta el centro urbano de Alaró y ahora, con esta modificación, "los ciudadanos se beneficiarán de una reforma que mejora un tramo más largo".

El conseller Rubio ha explicado que «estas obras son una reivindicación de hace muchos años de los vecinos de Bunyola, de Orient y de Alaró, que ahora podrán moverse por una carretera que lleva demasiado tiempo en mal estado y que ya era peligrosa. Además, es una actuación que no consume más territorio y que tiene en cuenta todos los criterios ambientales. Esperamos que las obras duren unos 8 meses». Es una de las 17 obras que el Consell financia con los 30 millones que proceden de los fondos de insularidad.

El proyecto prevé dos líneas de actuación principales. Por una parte, el refuerzo del firme a lo largo de los 18 kilómetros de la carretera, y por la otra, la estabilización de la explanada entre los puntos kilométricos 13 y 14. "Ambas intervenciones se han diseñado con criterios de sostenibilidad y se han integrado las directrices del Consell en materia de economía circular y reutilización de materiales", subraya la institución insular.

Por otra parte, a pesar de encontrarse parcialmente en el entorno de espacios protegidos de la Red Natura 2000, como la ZEC Puig de Alaró - Puig de s'Alcadena y la ZEPA de Alfàbia, en Biniarroi, "la actuación ha sido declarada no afectada ambientalmente, ya que son obras de consolidación dentro del ámbito ya ocupado por la carretera". Asimismo, se ha consultado a la dirección general de Medio Natural sobre la posible afección a especies nidificantes y "se cumple estrictamente con los condicionantes establecidos", concluye el Consell.