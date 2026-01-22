Temporal
Un temporal “nunca visto” destroza varias barcas de pesca en Cala Figuera
Las embarcaciones profesionales afectadas no podrán faenar durante semanas por los desperfectos sufridos
El fuerte temporal de oleaje y lluvia que ha azotado Mallorca en los últimos días ha causado importantes daños en el puerto de Cala Figuera (Santanyí), donde varias embarcaciones de pesca profesional y de recreo han sufrido desperfectos de consideración. El episodio, marcado por precipitaciones persistentes, mala mar y rachas de viento, ha coincidido con uno de los periodos más inestables del invierno, dejando imágenes que los pescadores califican de “nunca vistas”.
“Las barcas estaban amarradas en el muelle y el temporal fue muy fuerte. Llevo muchos años en la pesca y no había visto nada igual”, explican desde la cofradía de pescadores de Cala Figuera, donde atribuyen el episodio al cambio climático: “Antes estos temporales no pasaban. Fue surrealista, como una película de catástrofes”.
El mal estado de la mar, con fuerte oleaje y corrientes, afectó especialmente a las embarcaciones de arrastre, amarradas en primera línea del muelle. En total, cuatro barcas de arrastre resultaron dañadas, además de varias embarcaciones de recreo que fueron golpeadas o desplazadas por la fuerza del agua.
Los daños registrados son de consideración. Una de las embarcaciones presenta roturas que obligarán a una reparación prolongada, mientras que otra ya se encontraba en parada biológica. La más grande está siendo reparada estos días por desperfectos “que cuestan mucho dinero”, aunque la previsión es que pueda volver a salir a faenar el próximo lunes, si el estado del mar lo permite.
El temporal ha coincidido, además, con una jornada de huelga del sector pesquero, convocada por cuestiones administrativas y burocráticas. “La gente se piensa que solo funcionamos los días de buen tiempo, pero también estamos aquí cuando hace mal tiempo”, lamentan desde la cofradía, subrayando la vulnerabilidad del sector ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.
Temporales cada vez más virulentos
Durante los últimos días, Mallorca ha registrado episodios de lluvias intensas y mala mar, con avisos por fenómenos costeros y acumulaciones destacables de precipitación. Los pescadores alertan de que estos temporales, cada vez más virulentos, suponen una amenaza directa para la actividad pesquera tradicional y reclaman mayor protección y adaptación de los puertos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La Justicia declara público el Camí de Bunyola a Alaró y ordena retirar los cerramientos
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella