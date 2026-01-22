Un temporal “nunca visto” destroza varias barcas de pesca en Cala Figuera

El fuerte temporal de oleaje y lluvia que ha azotado Mallorca en los últimos días ha causado importantes daños en el puerto de Cala Figuera (Santanyí), donde varias embarcaciones de pesca profesional y de recreo han sufrido desperfectos de consideración. El episodio, marcado por precipitaciones persistentes, mala mar y rachas de viento, ha coincidido con uno de los periodos más inestables del invierno, dejando imágenes que los pescadores califican de “nunca vistas”.

Embarcaciones profesionales y de recreo se vieron afectadas en Cala Figuera (Santanyí) / DM

“Las barcas estaban amarradas en el muelle y el temporal fue muy fuerte. Llevo muchos años en la pesca y no había visto nada igual”, explican desde la cofradía de pescadores de Cala Figuera, donde atribuyen el episodio al cambio climático: “Antes estos temporales no pasaban. Fue surrealista, como una película de catástrofes”.

El mal estado de la mar, con fuerte oleaje y corrientes, afectó especialmente a las embarcaciones de arrastre, amarradas en primera línea del muelle. En total, cuatro barcas de arrastre resultaron dañadas, además de varias embarcaciones de recreo que fueron golpeadas o desplazadas por la fuerza del agua.

Los daños registrados son de consideración. Una de las embarcaciones presenta roturas que obligarán a una reparación prolongada, mientras que otra ya se encontraba en parada biológica. La más grande está siendo reparada estos días por desperfectos “que cuestan mucho dinero”, aunque la previsión es que pueda volver a salir a faenar el próximo lunes, si el estado del mar lo permite.

El temporal ha coincidido, además, con una jornada de huelga del sector pesquero, convocada por cuestiones administrativas y burocráticas. “La gente se piensa que solo funcionamos los días de buen tiempo, pero también estamos aquí cuando hace mal tiempo”, lamentan desde la cofradía, subrayando la vulnerabilidad del sector ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Temporales cada vez más virulentos

Durante los últimos días, Mallorca ha registrado episodios de lluvias intensas y mala mar, con avisos por fenómenos costeros y acumulaciones destacables de precipitación. Los pescadores alertan de que estos temporales, cada vez más virulentos, suponen una amenaza directa para la actividad pesquera tradicional y reclaman mayor protección y adaptación de los puertos.