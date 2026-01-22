Técnicos del Ayuntamiento y de la conselleria de Educación inspeccionan la calefacción de diversos colegios de Manacor

Técnicos del Ayuntamiento de Manacor y de la conselleria de Educación han realizado este jueves una visita a diferentes escuelas del municipio, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de las instalaciones así como diversas necesidades planteadas por las comunidades educativas. Las visitas han contado con la presencia de la delegada de Educación, Carme Gomila, que ha acompañado a los técnicos en el recorrido por los centros.

La primera visita se ha realizado al CEIP Jaume Vidal, al CEIP Molí d'en Xema y al CEIPIEEM Simó Ballester, donde se ha revisado especialmente el acondicionamiento de la calefacción, así como otros aspectos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento de los centros, según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Durante la jornada, los técnicos han podido analizar la situación de cada centro y estudiar posibles mejoras que permitan garantizar unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa. "Las visitas han servido también para establecer un espacio de diálogo directo con los equipos directivos, que han podido exponer los problemas existentes y trasladar sus preocupaciones", señaló el Consistorio.

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, Gomila ha destacado la importancia de mantener una "comunicación fluida entre las administraciones y los centros educativos para poder dar respuesta a las necesidades detectadas y mejorar, de manera progresiva, las infraestructuras escolares del municipio".