Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx

El pleno del ayuntamiento de Sóller aprobará la próxima semana una resolución con la que obligará a los propietarios de la finca de Bàlitx d’Enmig la retirada de una barrera que cierra el paso un camino público que forma parte de la Ruta de la Pedra en Sec. La finca de Bàlitx d’Enmig pertenece a la familia de los March.

Así se acordó en la última comisión de Patrimonio que se celebró en el ayuntamiento durante la cual se trataron diversos temas relacionados con patrimonio y el medio ambiente. Según informaron fuentes municipales, la resolución establecerá la obligación de los propietarios de la finca a retirar la barrera que fue colocada en el camino cerrando su paso. Además, les dará un plazo máximo de ocho días para hacerlo efectivo ya que, en caso contrario, será el propio ayuntamiento quien ejecutará los trabajos de forma subsidiaria y a su cuenta.

Con esta medida, el ayuntamiento pretende restablecer la normalidad en el camino de Bàlitx que fue cerrado hace ya más de diez años, según confirmaron fuentes del ayuntamiento de Sóller. No fue hasta el año 2021 cuando los Agentes de Medio Ambiente del Govern balear levantaron denuncia de los hechos, que hace poco desembocaron en una sanción contra el ayuntamiento que dictó la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) del Consell de Mallorca. Este organismo impuso una primera sanción coercitiva contra el ayuntamiento por valor de 600 euros mensuales. Esta sanción fue recurrida y actualmente el cobro de esta sanción mensual está paralizada.

Cala Tuent

Los propietarios de la finca desviaron sin autorización el camino público y colocaron una barrera para evitar el acceso al recorrido histórico que conduce a Sa Costera y Cala Tuent, sendero integrado en la Ruta de la Pedra en Sec.

Además de desviar el recorrido para alejarlo de la casa de possessió, los propietarios de la finca instalaron paneles informativos que imitaban la señalética oficial empleada por el Consell en las rutas de montaña, lo que contribuyó a confundir a los senderistas y consolidar el cierre del camino histórico.

La finca de Bàlitx d’Enmig fue adquirida por una de las familias más acaudaladas de las islas. Pertenece a la saga Fierro-March, que además se hizo con la propiedad de Bàlitx de Dalt y otras fincas de Mallorca como la de Ternelles, que a lo largo de los años también ha protagonizado enfrentamientos por el derecho de paso.