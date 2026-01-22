Satya Animal presenta una queja al Ayuntamiento de Artà por "maltrato" hacia los animales en las fiestas de Sant Antoni

La asociación Satya Animal ha presentado una queja formal al Ayuntamiento de Artà solicitando una revisión "urgente" de las normas que regulan la participación de animales en las celebraciones de Sant Antoni ante situaciones de "maltrato animal".

En el escrito, la entidad hace referencia al burro que acompaña a la figura de Sant Antoni y que, según varios testigos, año tras año se repiten empujones, tirones y una persona se sube encima del animal.

Esto genera, han señalado en una nota de prensa este jueves, "estrés y sufrimiento incompatibles con cualquier criterio de bienestar animal".

Igualmente, los animalistas han sostenido que durante el recorrido de las carrozas ocurren situaciones que les generan "una profunda preocupación" respecto al bienestar animal.

Según recoge el escrito presentado, se detectaron cerdos pequeños encerrados en jaulas, cabras sobre carrozas rodeadas de música elevada y personas en estado de embriaguez, así como conejos "en evidente estado de pánico", con jaulas colocadas justo detrás de los tubos de escape de los tractores, inhalando humo durante todo el trayecto.

"Es muy contradictorio que una fiesta dedicada a Sant Antoni, patrón de los animales, incluya prácticas que implican miedo, estrés y posible maltrato hacia los animales que como sabemos, sienten", han manifestado.

Desde la entidad animalista han asegurado que esta preocupación es compartida por "una parte significativa" de la ciudadanía y, por ello, la entidad ha animado a la población a presentar solicitudes individuales.

Satya Animal ha defendido que no tiene interés en eliminar las tradiciones, pero sí un compromiso en que "evolucionen para que puedan celebrarse sin causar sufrimiento a los animales". Por ello, además de la queda, han aportado propuestas para llegar a un consenso.

Entre estas propuestas se incluye una reorganización del acto que permite "compatibilizar la tradición con el resto a los animales", por ejemplo, separando claramente las carrozas festivas de la bendición de animales, limitar esta última a un espacio y franja horaria breve y tranquila, y eliminar la obligatoriedad de llevar animales vivos para poder participar.

Noticias relacionadas

"Preservar una fiesta no puede implicar tolerar el sufrimiento de los animales, Artà merece unas celebraciones que sean motivo de orgullo también desde el punto de vista ético", han concluido.