El retraso de un proyecto vial en Santa Eugènia indigna a los vecinos de ses Coves

El incumplimiento de los compromisos anunciados por el Consell de Mallorca para mejorar la movilidad en Santa Eugènia ha generado un profundo malestar entre los vecinos del núcleo de población de ses Coves. Las actuaciones previstas, anunciadas públicamente en febrero de 2024 por el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, no figuran ni en los presupuestos de 2025 ni en los de 2026.

Durante una visita institucional a Santa Eugènia, Galmés informó de la redacción de dos proyectos destinados a mejorar la seguridad y la movilidad en la zona: la adecuación del acceso a Santa Eugènia desde ses Coves y la construcción de un vial cívico que conectaría Santa Maria por la zona de ses Alqueries, con la previsión de prolongarlo en el futuro hasta Pòrtol. El presupuesto global anunciado ascendía a 6,3 millones de euros, de los cuales 2,3 millones correspondían al tramo entre ses Coves y Santa Eugènia.

Según lo expuesto entonces, las obras debían iniciarse en el verano de 2025 y finalizar antes de acabar el año, ya que el plazo de ejecución previsto era de cinco meses una vez adjudicados los trabajos. No obstante, las partidas correspondientes desaparecieron de los presupuestos insulares del año 2025 y tampoco han sido incluidas en las cuentas de 2026, al menos en lo que respecta a la actuación de ses Coves.

Esta situación ha provocado la indignación de los residentes, que se sienten engañados y menospreciados tras unas promesas que, dos años después, no se han materializado. Los vecinos denuncian que el desplazamiento a pie o en bicicleta entre ses Coves y Santa Eugènia continúa siendo un peligro constante debido a la falta de infraestructuras adecuadas para peatones y ciclistas.

Noticias relacionadas

Pese a que hasta la fecha no se ha producido ningún accidente de gravedad, los residentes alertan del riesgo permanente y de la desprotección que sufren quienes utilizan este itinerario a diario, y reclaman al Consell que recupere los proyectos anunciados y cumpla con los compromisos adquiridos.