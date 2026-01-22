Manacor refuerza el área de Urbanismo para agilizar los trámites

El Ayuntamiento de Manacor presentó ayer miércoles, en la segunda reunión informativa dirigida a arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales, abogados y promotores del municipio, los nuevos criterios de interpretación urbanística y las novedades del departamento de Urbanismo, que será reforzado con el objetivo de agilizar los trámites. La delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, presentó al nuevo gerente de Urbanismo, Pedro Puche, al sector e insistió en que el objetivo principal del departamento es el de "agilizar la tramitación de licencias y expedientes de obra, establecer criterios homogéneos y claros en la aplicación de la normativa urbanística, reforzar los recursos humanos y mejorar la atención tanto a los técnicos como a la ciudadanía, especialmente mediante la recuperación de las consultas técnicas con cita previa".

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la explicación de los criterios interpretativos de la normativa urbanística, con la voluntad de "esclarecer conceptos, evitar interpretaciones divergentes y reducir las deficiencias en los proyectos de obra presentados", apunta el Ayuntamiento.

Entre los criterios que se han empezado a definir se encuentran aspectos concretos de la normativa urbanística que a menudo generan dudas, como los colores y materiales admitidos en fachadas, las proporciones de las ventanas, la aplicación de los chaflanes, los requisitos de aparcamiento en edificios existentes o las fechas que determinan cuando una edificación se considera inadecuada.

"Durante la sesión se recogieron las sugerencias de los asistentes, que serán analizadas y consensuadas con los técnicos municipales. Una vez definidos, algunos de estos criterios se elevarán a la consideración del pleno municipal, previsiblemente en el pleno del mes de febrero", apunta la institución municipal.

Una vez aprobados, tanto los criterios de carácter general como los de carácter interno serán publicados en la página web del Ayuntamiento y en la sede electrónica, con el fin de "garantizar la transparencia, facilitar el trabajo de los profesionales del sector y aliviar la tramitación de los expedientes de obra".

Un modelo más eficiente

El Ayuntamiento de Manacor ha querido remarcar que estas medidas "no implican modificación alguna de la normativa urbanística vigente, sino que tienen como objetivo concretar criterios interpretativos claros, objetivos y verificables, que permitan una gestión urbana más ágil, coherente y eficiente".

Con este conjunto de actuaciones, el Consistorio "reafirma su voluntad de mejorar el funcionamiento del departamento de Urbanismo y ofrecer un servicio más accesible, responsable y transparente tanto a los profesionales del sector como al conjunto de la ciudadanía".

Una de las novedades más destacadas es la recuperación de las consultas técnicas, tanto presenciales como telefónicas, que se gestionarán mediante un módulo de cita previa que se habilitará a lo largo del mes de febrero en la sede electrónica del Ayuntamiento de Manacor.

"Este sistema permitirá ordenar la atención, mejorar la planificación del tiempo de los técnicos municipales y ofrecer un servicio más accesible, transparente y eficiente a los profesionales y la ciudadanía", señala el Consistorio.

Refuerzo del departamento y tramitación de obras y licencias

Durante la reunión se anunció la incorporación de dos nuevos técnicos en el circuito de licencias urbanísticas, especialmente para proyectos que no afectan a parámetros urbanísticos, como cambios de cubiertas, reformas interiores, piscinas o actuaciones de poca entidad. "Este refuerzo permitirá mejorar el filtrado y la gestión de los expedientes, distinguiendo aquellos que deben seguir procedimientos especiales a partir de la memoria técnica y de la comprobación de posibles modificaciones relevantes en proyecto, ejecución o calificación urbanística".

También se insistió en la importancia de que las consultas técnicas se hagan con la presencia de los arquitectos o técnicos redactores de los proyectos, con el objetivo de resolver dudas de forma más eficiente y reducir incidencias posteriores en la tramitación".