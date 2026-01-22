Cae parte del techo de un aula de Educación Infantil en el CEIP Sa Marina de Llucmajor por filtraciones de agua

Las deficiencias estructurales del CEIP Sa Marina de Llucmajor han obligado a cerrar de forma provisional algunas aulas de educación infantil. El motivo de la decisión es que las filtraciones de agua provocadas por las últimas lluvias han causado daños en techos y espacios interiores del centro, llegando a desprenderse parte del falso techo de alguna de las dependencias.

Según informó la dirección del colegio en un comunicado remitido a las familias, la decisión se adoptó tras una evaluación conjunta con técnicos de la conselleria de Educación, que determinaron que algunas aulas dejaran de utilizarse de manera temporal como medida de precaución. El centro subraya que la prioridad es garantizar la seguridad del alumnado mientras se espera una valoración técnica definitiva.

Desde el colegio explican que la acumulación de días de lluvia ha provocado goteras e inundaciones en varias aulas, lo que ha deteriorado elementos del techo en algunos espacios. Tras una primera inspección, se han precintado zonas afectadas y se ha reorganizado el uso de las aulas. En estos momentos, únicamente el grupo de 4 años B ha tenido que abandonar su aula habitual, aunque el centro asegura que no existe riesgo de derrumbe.

Las goteras han inundado parte de las aulas / DM

Las familias, sin embargo, expresan su preocupación por una situación que, según denuncian, no es nueva. “Las goteras llevan años y solo se actúa cuando pasa algo grave. Hoy ha sido parte del techo; mañana puede ser peor”, explica un progenitor, que reclama soluciones definitivas y no actuaciones puntuales tras episodios de lluvias.

La dirección del centro reconoce en su comunicado que estos problemas se arrastran desde hace años y que se han trasladado en numerosas ocasiones a la administración educativa mediante avisos, visitas técnicas y "compromisos de intervención" que, hasta ahora, no han resuelto el problema de fondo.

Contactos con Conselleria y Ayuntamiento

Los responsables del centro explicaron que han mantenido contactos con la Conselleria y con el Ayuntamiento de Llucmajor, y que, en consecuencia, se activó una actuación urgente. Estaba previsto que este miércoles los técnicos se desplazasen al colegio para analizar in situ el estado de las instalaciones, determinar las necesidades más urgentes y concretar las reparaciones necesarias, que Educación se ha comprometido a ejecutar con la “máxima celeridad”, al tratarse de una "actuación prioritaria", según informó el colegio a los padres.

Mientras tanto, las familias reclaman garantías de seguridad y una solución estructural que evite que episodios como este se repitan. “No se trata solo de reubicar aulas, sino de arreglar de una vez un edificio donde estudian niños pequeños”, subrayan.

Está previsto que este jueves haya una reunión de la asociación de madres y padres de alumnos del centro a fin de evaluar cómó proceder a partir de ahora para canalizar sus reivindicaciones en busca de un centro educativo que ofrezca garantías estructurales de seguridad para los menores.