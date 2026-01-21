Refuerzan la seguridad en el entorno de la Fàbrica Nova de Sóller por las lluvias

Operarios de la brigada del Ayuntamiento de Sóller han reforzado este miércoles la seguridad en los alrededores de la Fàbrica Nova debido a las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas en el municipio.

Los trabajos se han localizado en el camí de Cas Jurat, donde se ha ampliado la franja de seguridad situada junto al edificio con barreras de obras. El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha explicado que la actuación se ha ejecutado para evitar incidencias con las personas y vehículos que transitan por esta calle.

Los trabajos se han llevado a cabo en el camí de Cas Jurat. / J. Mora

Como consecuencia, la anchura del camí de Cas Jurat ha quedado notablemente reducida, por lo que se prevé prohibir el paso de camiones por la zona. Esta mañana, efectivos de la Policía Local y operarios de la brigada han colaborado en las tareas para reforzar la seguridad junto al edificio del Consell de Mallorca.

Obras

Por otra parte, el Consell de Mallorca ha iniciado las labores de desbroce del terreno donde se encuentra la Fàbrica Nova, con el fin de iniciar de forma inminente los trabajos para consolidar el edificio y su cubierta. Actualmente la estructura del edificio se encuentra en mal estado de conservación, por lo que la institución insular prevé llevar a cabo una actuación para consolidar los muros y la techumbre de la antigua fábrica.

La semana pasada, técnicos del Consell y del ayuntamiento se reunieron para concretar las actuaciones de consolidación estructural que se harán en el edificio como primera intervención.