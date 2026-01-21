Patrimonio
Refuerzan la seguridad en el entorno de la Fàbrica Nova de Sóller por las lluvias
En el camí de Cas Jurat se ha ampliado la franja de seguridad situada junto al edificio adquirido por el Consell de Mallorca
Operarios de la brigada del Ayuntamiento de Sóller han reforzado este miércoles la seguridad en los alrededores de la Fàbrica Nova debido a las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas en el municipio.
Los trabajos se han localizado en el camí de Cas Jurat, donde se ha ampliado la franja de seguridad situada junto al edificio con barreras de obras. El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha explicado que la actuación se ha ejecutado para evitar incidencias con las personas y vehículos que transitan por esta calle.
Como consecuencia, la anchura del camí de Cas Jurat ha quedado notablemente reducida, por lo que se prevé prohibir el paso de camiones por la zona. Esta mañana, efectivos de la Policía Local y operarios de la brigada han colaborado en las tareas para reforzar la seguridad junto al edificio del Consell de Mallorca.
Obras
Por otra parte, el Consell de Mallorca ha iniciado las labores de desbroce del terreno donde se encuentra la Fàbrica Nova, con el fin de iniciar de forma inminente los trabajos para consolidar el edificio y su cubierta. Actualmente la estructura del edificio se encuentra en mal estado de conservación, por lo que la institución insular prevé llevar a cabo una actuación para consolidar los muros y la techumbre de la antigua fábrica.
La semana pasada, técnicos del Consell y del ayuntamiento se reunieron para concretar las actuaciones de consolidación estructural que se harán en el edificio como primera intervención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella
- Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni
- Manacor mantiene Sant Antoni pero homenajeará al joven saxofonista muerto en el derrumbe