Instalaciones
Quejas de usuarios por el mal estado del campo de fútbol de Son Caulelles-Cata Coll
Marratxí
Los usuarios de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Son Caulelles, en Marratxí, se quejan de la humedad en las paredes, desagües de las duchas totalmente rotos, placas de uralita que cubren los vestuarios rotas y baldosas rotas en los vestuarios. El consistorio reconoce que durante años no se ha llevado a cabo una adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio y que actualmente se ha puesto en marcha un plan que se está ejecutando para mejorar las instalaciones del municipio. Reconocen las humedades y filtraciones de agua en las paredes, debido precisamente a la falta de mantenimiento de las instalaciones.
