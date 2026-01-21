Marcel·lí Got, nombrado nuevo presidente de la Cruz Roja de Sóller

El presidente autonómico de la Cruz Roja en las Islas Baleares, Mateu Ballester, ha hecho oficial el nombramiento de Marcel·lí Got como nuevo presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja en Sóller. Esta decisión da cumplimiento a la propuesta realizada por el Comité Local el pasado noviembre y abre una nueva etapa en la organización humanitaria del municipio.

Got llega al cargo para sustituir a Joan Albertí, que falleció el pasado mes de agosto. El nuevo presidente cuenta con una trayectoria profesional y académica de gran relevancia. Licenciado en Educación Física y Deportiva y maestro en gestión de centros deportivos, ha ejercido la docencia en el IES Guillem Colom, en el colegio Sant Vicenç de Paül y en la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

Asimismo, su experiencia en la administración pública es extensa, habiendo ocupado cargos como el de jefe del Servicio de Deportes del Govern balear y jefe de Relaciones Institucionales de la Conselleria de Presidencia, además de ser patrono fundador de la Fundación de la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares.

Más allá de su perfil profesional, Marcel·lí Got tiene un vínculo histórico con la Cruz Roja de Sóller, donde es vicepresidente desde el año 2000. Durante estas dos décadas, ha participado activamente en la captación de fondos, en programas de acompañamiento a la tercera edad y en el servicio de Salvamiento Marítimo, además de haber ejercido como vicepresidente primero hasta el día de hoy. En esta nueva etapa, Got se ha fijado como objetivos prioritarios mantener la fidelidad a los valores de la institución y garantizar una respuesta eficaz ante las situaciones de vulnerabilidad, apostando por una entidad comprometida y en evolución constante para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad del valle.