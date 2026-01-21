Manacor cierra el acceso a varias playas por los efectos del temporal

La empresa municipal SAM, encargada de la gestión de las playas del municipio de Manacor, ha iniciado una revisión de los desperfectos provocados por la borrasca Harry a su paso por la primera línea del término municipal. Debido al oleaje y con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se han cerrado temporalmente los accesos a las playas de Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia y el Estany d'en Mas. La previsión es que estos accesos puedan reabrirse este jueves, si las condiciones meteorológicas lo permiten, explica el Ayuntamiento en una nota.

Las tareas han comenzado en s'Illot, donde, por motivos de seguridad, la Policía Local ha cortado el acceso del tráfico a la ronda del Matí mientras se llevan a cabo los trabajos de inspección y evaluación de los daños.

Los operarios de la SAM trabajan en la revisión de las pasarelas de la playa, el estado de la arena y la zona de juegos infantiles de la ronda del Matí, con el objetivo de determinar el alcance de los desperfectos y planificar las actuaciones necesarias para restablecer la normalidad lo antes posible.

"Las primeras valoraciones indican que no existen daños graves ni estructurales, más allá de la pérdida de arena y algunos desperfectos menores en las playas. Las torres de vigilancia, que eran los elementos más expuestos en el oleaje, han resistido bien el episodio meteorológico", explica el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Manacor se recomienda "extremar la precaución en las zonas afectadas y respetar los cortes, señalizaciones y restricciones de acceso mientras duren las labores de revisión y reparación".