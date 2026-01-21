Inca proyecta nuevas instalaciones fotovoltaicas sobre los edificios municipales

El Ayuntamiento de Inca implanta nuevas instalaciones fotovoltaicas en diferentes equipamientos municipales con el objetivo de "reducir el consumo energético, mermar el impacto ambiental y optimizar el gasto público", según apunta la institución municipal.

El Consistorio explica que recientemente ha finalizado el proyecto de ejecución de una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 72 kWp de potencia en la cubierta de la nave de la brigada municipal. "Esta actuación permitirá autoabastecer a una parte importante del consumo eléctrico de este equipamiento y reducir las emisiones de CO₂ asociadas". El Ayuntamiento ha recibido una subvención en el marco de la convocatoria de subvenciones 2024-2025 para llevar a cabo acciones incluidas en el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) para alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

“Este conjunto de actuaciones demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Apostamos por las energías renovables no solo por una cuestión ambiental, sino también por responsabilidad económica y de futuro», destaca el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato de obras para la ejecución de dos nuevas actuaciones para conseguir un mayor ahorro energético. El primer proyecto contempla la implantación de una nueva instalación fotovoltaica en el edificio de la Policía Local de Inca; y el otro prevé la ampliación de la instalación fotovoltaica de la Escoleta de Educación Infantil Toninaina.

El Ayuntamiento tiene en marcha varios proyectos de instalación de placas fotovoltaicas. / Ajuntament

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 184.850 euros. Estas obras están cofinanciadas con fondos europeos Next Generation Eu, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A estas actuaciones se añaden otros proyectos que se han desarrollado también con fondos Nexgeneration EU, como la reciente ampliación de la instalación fotovoltaica del Museo del Calçat i de la Indústria de Inca, que le permite autoabastecerse con energía 100% renovable; o la instalación de una pérgola fotovoltaica en el Palau d'Esports, que combina la producción de energía renovable con la mejora de los espacios de uso ciudadano.

Por otra parte, el consistorio de la capital del Raiguer está estudiando también la instalación de placas fotovoltaicas en Sa Creu y en el aparcamiento del polideportivo Mateu Cañellas.

Además, recuerda la institución municipal, en 2023 también se puso en marcha un parque fotovoltaico de autoconsumo de 100 kW de potencia, que se sitúa en los terrenos donde se ubican los pozos de Son Fiol y ocupa una superficie de 421,636 metros cuadrados. Este emplazamiento es uno de los puntos de mayor consumo eléctrico del municipio debido a las bombas de extracción e impulsión de agua que se encuentran allí instaladas. En concreto, la instalación produce anualmente aproximadamente 145.547 kWh y supone una reducción de emisiones de CO₂ anuales de 53.077,34 Kilos y un ahorro económico aproximado de 38.000 euros anuales.

Por último, el Ayuntamiento destaca que el objetivo de estas actuaciones es aplicar las últimas tecnologías disponibles en la gestión energética de las instalaciones municipales para autoabastecer al máximo grado posible los equipamientos con energía de origen renovable. Asimismo, se logra un ahorro económico y se contribuye a reducir la huella de carbono y mitigar los efectos del cambio climático.