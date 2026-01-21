Iniciativas
El IES Bendinat propone a la ONU que haya un Día Internacional de las Islas
La iniciativa, que se hace en colaboración con un colegio de la Reunión y otro de las Azores, ha recibido el apoyo del Gobierno de España para que se oficialice ese homenaje cada 19 de mayo
El IES Bendinat, instituto de secundaria ubicado en Calvià, ha lanzado una iniciativa para solicitar a la ONU la proclamación del Día Internacional de las Islas. Este proyecto, aseguran desde el centro educativo, busca concienciar sobre los desafíos que enfrentan las islas del mundo debido al cambio climático, el turismo masivo y la sobreexplotación de recursos, promoviendo su conservación integral.
Con el título ‘Let’s Save the Islands’ (en castellano: Vamos a salvar las islas), el proyecto, que comenzó en el curso 2024-2025, cuenta con la colaboración del College La Montagne (Isla Reunión, Francia) y la Escuela Básica e Secundaria de Santa Maria (Azores, Portugal).
Juntos, estas instituciones han compartido sus realidades insulares, sus problemas y sus esperanzas, con el objetivo de generar un impacto global.
19 de mayo
El 19 de mayo de 2025, las tres escuelas pioneras celebraron y reivindicaron el Día Internacional de las Islas, una fecha que proponen oficializar a nivel mundial.
Según un comunicado remitido por el IES Bendinat, este día permitiría sensibilizar sobre los retos de las comunidades isleñas, valorar su patrimonio cultural y natural, visibilizar los efectos del cambio climático, promover la conservación de la biodiversidad y fomentar un turismo sostenible.
El proyecto ha recibido el apoyo oficial del Gobierno de España, que el 11 de junio de 2025 respaldó la iniciativa en el Congreso de los Diputados.
Actualmente, el instituto de secundaria de Bendinat ha solicitado al Gobierno que presente la petición oficial ante la Asamblea General de la ONU y la Unesco para declarar el Día Mundial de las Islas. Los promotores de la iniciativa explican su posicionamiento de la siguiente manera:«Amar nuestra isla significa protegerla, y esta tarea empieza en las aulas, pero no termina aquí: sigue en casa, en la calle, en la playa y en cada decisión que tomamos en nuestro día a día».
Más de 20 entidades
Además, subrayan que más de veinte entidades y centros educativos ya se han sumado a la causa, y anima a otros colegios y organizaciones a participar en la reivindicación.
Los impulsores de la idea consideran que la institucionalización de un Día Internacional de las Islas permitiría «una concienciación internacional ante los retos que se encuentran las comunidades isleñas y la promoción de políticas sostenibles para la protección de ecosistemas insulares».
Además, sostienen, permitiría valorar mejor el patrimonio cultural y natural de las islas del mundo, así como «dar visibilidad a efectos devastadores del cambio climático sobre las islas. y fomentar la conservación de la biodiversidad insular, llena de especies endémicas y únicas».
Asimismo, ayudaría, dicen, a reforzar «el compromiso internacional con la protección de estos territorios, cuya pérdida sería irreparable tanto ecológica como culturalmente».
Igualmente, argumentan que contribuiría a fomentar una «solidaridad global con poblaciones vulnerables y que, en muchos casos, tendrán que desplazarse desde su lugar de origen».
