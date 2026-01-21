Denuncian la aparición de "peligrosas" goteras en el colegio público de Calvià vila

El PSOE de Calvià ha denunciado este miércoles la aparición de "goteras peligrosas" en diferentes aulas y espacios comunes del CEIP Ses Quarterades, en Calvià vila, una situación que, a su juicio, "pone en riesgo la seguridad" de la comunidad educativa. El gobierno municipal ha recordado que está prevista una inversión "sin precedentes", en torno al millón de euros, en este centro.

En un comunicado, los socialistas han explicado que las últimas lluvias han agravado el estado de unos tejados que ya presentaban deterioro. Han recordado que existe un proyecto de obra incluido en un convenio entre el Ayuntamiento de Calvià y la conselleria de Educación, y que el propio equipo de gobierno municipal (PP-Vox) informó de que las obras debían haberse iniciado en 2025. Sin embargo, a día de hoy, denuncian que "no se ha actuado con la urgencia necesaria".

La portavoz socialista, Nati Francés, ha señalado: "No estamos hablando de un proyecto pendiente de planificar, sino de una actuación que el propio Ayuntamiento anunció que debía empezar en 2025. La situación es grave, es urgente y se está poniendo en riesgo a la comunidad educativa". El regidor Borja Martorell ha advertido de que "no se puede seguir dilatando una obra imprescindible mientras el colegio sufre goteras en aulas y espacios comunes". "No hablamos de mejoras, hablamos de seguridad y de responsabilidad política", ha agregado.

"Deterioro de servicios públicos"

Los socialistas advierten de que este caso "no es un hecho aislado", sino que forma parte de lo que califican como un "deterioro progresivo y generalizado de los servicios públicos en Calvià" bajo el gobierno municipal. Recuerdan que la semana pasada ya denunciaron "graves problemas de mantenimiento y desorganización en las piscinas municipales".

Por su parte, el gobierno municipal recuerda que, en colaboración con la conselleria de Educación, ha impulsado una futura inversión de un millón de euros en este centro educativo.El proyecto será publicado en la Plataforma de Contratación en los próximos días, apuntaron desde el Consistorio.

"Se trata de la primera rehabilitación profunda del centro en base a las reivindicaciones de familias y equipo docente. Dichas solicitudes no fueron atendidas en las anteriores dos legislaturas del alcalde socialista Alfonso Rodríguez, actual delegado del Gobierno en Balears", subraya el Ayuntamiento.

El gobierno municipal apunta que, junto con los equipos técnicos responsables, ha mantenido numerosas reuniones con la comunidad educativa, haciéndoles partícipes directos del proyecto en todo momento. "Ha sido un proceso transparente puntualmente comunicado a la oposición", indican.

Además, informan desde el gobierno municipal, este miércoles se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento entre representantes municipales, la asociación de madres y padres del centro y el Secretario autonómico de Desarrollo Educativo.