Movilidad
Campanet regula el acceso a ses Fonts Ufanes este fin de semana después de que hayan vuelto a brotar
La principal medida afecta al Camí de na Pontons, que será de un único sentido de circulación
El Ayuntamiento de Campanet ha informado de que el IBANAT, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Natural, ha activado el protocolo de tráfico para acceder a ses Fonts Ufanes, después de que haya brotado el agua, un fenómeno natural que, cada vez que se produce, atrae numerosos visitantes.
Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad en la zona, y ante la previsión de una gran afluencia de vehículos durante el sábado 24 y el domingo 25 de enero, se han establecido medidas especiales de tráfico, recuerda el Consistorio.
La principal medida afecta al Camí de na Pontons, que será de un único sentido de circulación. El acceso a les Fonts Ufanes se deberá realizar desde la rotonda de Sa Pobla (MA-13), en dirección a este camino. La salida se efectuará en dirección a Campanet por el Camí Blanc.
El consistorio solicita a los visitantes precaución al circular por la zona y que realicen un estacionamiento seguro, únicamente dentro de las áreas habilitadas. El anuncio municipal concluye indicando que se informará de cualquier actualización y agradeciendo la colaboración ciudadana.
