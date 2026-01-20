La larga espera de los emprendedores

A estas alturas, que en Mallorca llegue a consolidarse un desarrollo industrial no ceñido estrictamente a los carriles turísticos, adquiere tintes de verdadero acontecimiento. Si, además, se trata del tercer polígono de Inca, el asunto incrementa incluso su relevancia porque su aprobación ha puesto a prueba la paciencia y los presupuestos del empresariado a fuerza de encadenar obstáculos, paralizaciones y burocracias. La tramitación ha supuesto un recorrido de dos décadas.

Dado que el paso del tiempo no perdona, con tan dilatada demora los objetivos iniciales de los promotores difieren ya por necesidad de los actuales. En todo caso, el tercer polígono industrial de Inca es apetitoso. Ahora hay menos suelo disponible para estos usos en toda Mallorca en relación a cuando se ideó. En consecuencia, Inca incrementa su capacidad de atracción motorizada por su empuje emprendedor local y la ubicación en el centro de la isla. Eso que los políticos gustan tanto de asignarse como «proyectos estratégicos» abandonan la parálisis en la también autodenominada «capital del Raiguer» y adquieren savia nueva para responder a la necesidad social y económica. Es también un interés por el liderazgo. Hablamos, por ejemplo, del desbloqueo de la circunvalación, ahora del tercer polígono industrial y del más reciente y novedoso impulso a viviendas de distinta consideración.

Inca tiene empresario a la espera de terrenos, el suelo industrial escasea en el conjunto de Mallorca y hay también empresarios de fuera sin inconveniente alguno en instalarse en las afueras de Inca porque tiene buenas comunicaciones en la Mallorca saturada, lo cual ya es mérito de por sí, y porque dispone de equidistancia. Este es el mérito del nuevo polígono. Dispondrá de 186.000 metros cuadrados de desarrollo industrial sobre una ocupación total de 360.340 que incluyen todo tipo de equipamientos. Por tanto, en sentido práctico, será bastante más que un parque empresarial. El entusiasmo actual hace acariciar la idea de levantar naves casi de forma paralela a las obras de urbanización. El Ayuntamiento no lo evitará.