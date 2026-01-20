Inca activa su gran apuesta industrial: el tercer polígono ya tiene luz verde

El tercer polígono de Inca ya tiene luz verde y licencia para empezar las obras. Y es que la semana pasada la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca aprobó de manera definitiva el proyecto de urbanización. Por lo tanto, los propietarios ya tienen licencia para empezar la urbanización del nuevo polígono industrial inquer que se implantará a lo largo de la denominada fachada sur de la capital del Raiguer, una larga franja que va desde la rotonda de entrada por la autopista de Palma hasta el campo de fútbol del Sallista. Cabe recordar que la luz verde para arrancar las obras de urbanización de la nueva zona industrial de Inca llega después de dos décadas de tramitación. La futura instalación de Inca aportará unos 186.000 metros cuadrados para que las empresas interesadas puedan disponer de terrenos para expandirse y construir sus instalaciones.

Tanto el alcalde Virgilio Moreno como el teniente de alcalde de Urbanismo del Consistorio inquer, Andreu Caballero, han remarcado que el tercer polígono es un «proyecto estratégico». «En Mallorca hay poco suelo industrial disponible y este será un polígono estratégico primero porque será un polígono importante en cuanto a volumen [casi 186.000 metros cuadrados de suelo industrial] y también por su ubicación ya que está a medio camino de las dos bahías y muy bien conectado con toda Mallorca», desgrana Caballero.

Plano que muestra la ubicación y la distribución del futuro tercer polígono de Inca. / Ajuntament / Aj.

«Ahora mismo hay demanda», subraya Miquel Nicolau, representante de la junta de compensación. «Hay empresas que, en cuanto se adjudiquen los trabajos, tienen previsto presentar de inmediato sus proyectos para que, cuando concluyan las obras de urbanización, las naves ya estén en marcha. De hecho, ya hay tres casos de parcelas relevantes cuyos propietarios quieren llegar al final de las obras con las naves prácticamente levantadas», avanza Miquel Nicolau.

Así es, interviene Andreu Caballero. «Empezarán las obras de urbanización del polígono pero pronto también veremos como se empiezan a levantar naves porque hay un interés real de poder construir las naves y por parte del Ayuntamiento facilitaremos que sea posible», deja claro Caballero, que recuerda que son empresarios de Inca los que han impulsado este polígono. «Hay un interés real para instalarse en el polígono», coinciden. «La necesidad que estamos viendo son grandes empresas industriales que necesitan una gran superficie para instalar sus naves», concluye el alcalde inquer.

Adjudicación

El representante de la junta de compensación ha especificado que ahora el siguiente paso es elevar la adjudicación de las obras a la asamblea de la junta de compensación. “Ahora que tenemos la licencia, se pueden pedir los presupuestos y en asamblea se decidirá a qué constructor se adjudica la obra, concreta. Además adelanta que el coste de urbanización puede rondar los 21,5 millones o 22 millones de euros pero “no lo sabremos hasta tener las propuestas de los constructores”. “Creemos que en un mes tendremos las ofertas, luego el consejo rector las estudiará y la asamblea decidirá qué oferta es la ganadora”, concreta. Miquel Nicolau calcula que pueden tardar tres meses en adjudicar las obras, que se prolongarían unos 24 meses.

En cifras, la extensión del futuro polígono de la capital del Raiguer alcanza los 360.340 metros cuadrados.

El sector destinado al desarrollo industrial, servicios y ocio suma 185.852 metros cuadrados mientras que el uso público será de 142.556 metros cuadrados entre espacios libres (35.000), parques deportivos (19.360), equipamientos generales (3.366), equipamientos sociales (3.366), servicios e infraestructuras (300) y viales y aparcamientos (81.161).

En este caso, cabe recordar que el municipio se beneficiará del desarrollo del nuevo polígono industrial a partir de la cesión obligatoria de parte de los terrenos.