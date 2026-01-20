Política municipal
Carme Gomila renuncia como edil de Manacor al asumir la presidencia balear de ERC
Su relevo, Antònia Pujades, tomará posesión en el pleno de marzo tras la renuncia efectiva en febrero
El alcalde reconoce la labor de la regidora y afirma que el proyecto de gobierno "continúa vivo" con un año y medio de mandato por delante
La delegada de Cohesión Social y Educación del Ayuntamiento de Manacor, Carme Gomila, anunció este martes su renuncia como regidora del consistorio, que se hará efectiva a partir del próximo mes de febrero.
Gomila hizo el anuncio en una comparecencia pública en la que estuvo acompañada por el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y otros miembros del equipo de gobierno municipal.
La decisión responde al reciente nombramiento de Carme Gomila como presidenta de Esquerra Republicana en Balears, un cargo que, según aseguró la edil, comporta una dedicación elevada y que, por responsabilidad, hace incompatible su continuidad con las tareas de gestión municipal en el Ayuntamiento de Manacor.
La renuncia se hará efectiva en el próximo pleno ordinario del consistorio, previsto para el día 9 de febrero.
El alcalde Oliver quiso reconocer la labor realizada por Gomila durante su etapa como regidora, así como su compromiso con las políticas de cohesión social y educación en el municipio.
Decisión meditada
Durante su intervención, Gomila explicó que se trata de «una decisión tomada con calma, con responsabilidad y desde la coherencia personal y política», y remarcó que los nuevos cargos orgánicos asumidos los últimos meses «comportan una dedicación que es difícil de compatibilizar con la gestión municipal» tal como ella entiende que se ha de hacer, «con mucha presencia e intensidad».
«Manacor merece alguien que pueda estar al 100%, y hoy puedo decir con honestidad que, en este momento, yo no puedo dedicarle todo el tiempo que requiere», afirmó, destacando que el paso al lado es «un ejercicio de honestidad con la ciudadanía, con el equipo de gobierno y conmigo misma».
La hasta ahora regidora quiso dejar claro que la decisión se ha tomado «desde la libertad más absoluta» y que «no es una retirada, sino un cambio de etapa», ya que su compromiso político con Manacor «continúa bien vivo».
Gomila también quiso transmitir un mensaje de tranquilidad respecto a la continuidad de la acción de gobierno, asegurando que «el Ayuntamiento de Manacor tiene hoy un gobierno fuerte, cohesionado y solvente» y que su relevo «no supondrá ninguna parada en las políticas que están en marcha».
En este sentido, destacó que quedan proyectos muy avanzados, como el proceso de adquisición del Casal de Joves; las obras de las escoletes 0-3 de s’Illot y Portocristo; la licitación de la gestión de las escoletes municipales para garantizar la aplicación del nuevo convenio estatal; la equiparación de las cuotas del Conservatorio de Manacor con las de Palma, o la reorganización interna de los servicios sociales municipales.
Finalmente, Gomila recordó que hasta que la renuncia se haga efectiva en el pleno ordinario previsto para el día 9 de febrero, continuará ejerciendo sus funciones «con la misma responsabilidad y dedicación de siempre», trabajando en un traspaso ordenado de competencias.
Agradecimiento del alcalde
El alcalde Miquel Oliver quiso reconocer públicamente la labor realizada por Carme Gomila durante su etapa como regidora, así como su compromiso con las políticas de cohesión social y educación en el municipio.
Asimismo, explicó que se trata de una decisión hablada y trabajada. «El proyecto sigue vivo, queda un año y medio de mandato y ahora tenemos el reto de continuar las tareas y competencias con el nivel con el que las ha ejercido ella». «Continuaremos picando piedra porque los retos continúan igual de vivos», concluyó Oliver.
Las próximas semanas se hará público el nuevo organigrama de Gobierno con el que está haciendo trabajo el equipo de gobierno y que será efectivo a partir de la toma de posesión de Antònia Pujades, que relevará a Gomila como regidora en el pleno del próximo mes de marzo.
