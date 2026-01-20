Acuerdo para impulsar el segundo tramo de la ronda norte de Porreres

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la alcaldesa de Porreres, Francisca Mora, firmaron ayer el convenio para impulsar el segundo tramo de la ronda norte del municipio de Porreres. Son unas obras muy esperadas que conectarán con el primer tramo de la ronda construido hace unos seis años. Se calcula que la construcción se podría iniciar durante el segundo trimestre de este año.

Como informó la institución insular en un comunicado, el acuerdo responde a la colaboración entre ambas administraciones para ejecutar una infraestructura que tiene un presupuesto de 1,7 millones, 549.000 de los cuales los aporta el Ayuntamiento, mientras que la institución insular destina 1,2 millones de euros.

Durante el pleno del Consell de Mallorca del septiembre pasado, ya se aprobó la asignación de estos fondos.

Según establece el convenio suscrito entre ambas partes, el Ayuntamiento se encargará de la redacción, aprobación, licitación y adjudicación del proyecto y las obras posteriores.

Por su parte, la institución insular aportará los fondos y los técnicos para supervisar la obra. «Se hace de esta manera porque el tiempo de tramitación es más ágil y la ronda será una realidad en poco tiempo», informó el Consell, que señaló que, con la parte que aporta el Ayuntamiento, se pagará la construcción de los aparcamientos que prevé el proyecto. Aunque el Consistorio porrerenc se encargará de las obras, una vez finalizada la infraestructura, se cederá este tramo a la red insular de carreteras.

Se calcula que la construcción de la ronda norte de Porreres se podría iniciar el segundo trimestre de este año. Una vez firmado el convenio le corresponde al Ayuntamiento iniciar todo el proceso de licitación y adjudicación de las obras.

Desviar la circulación

El objetivo de esta nueva infraestructura consiste en mejorar el tráfico de la localidad al desviar la circulación hacia las afueras del pueblo.

Una vez acabada la conexión viaria, la ronda norte conectará la calle de la Santa Cruz con la calle del Puente y llegará hasta la carretera que conecta con Vilafranca. Por ahora, solo está en funcionamiento el primer tramo de la ronda norte, que se alarga unos 500 metros.

En declaraciones recogidas en una nota, Galmés destacó que el proyecto «significará una mejora circulatoria muy importante y muy reivindicada por los vecinos». «Ahora, los porrerencs tendrán calles más tranquilas gracias a la disminución del tráfico rodado dentro de la localidad», declaró el presidente insular.