Sóller se sube al carro de la recogida de basuras puerta a puerta

A partir de este lunes, el municipio de Sóller experimentará un cambio significativo en su gestión de residuos con la puesta en marcha de un sistema de recogida puerta a puerta en una parte del centro urbano. Esta fase experimental afectará inicialmente a un total de 564 viviendas, cuyos residentes deberán sustituir el uso de los contenedores convencionales por un sistema de cubos individuales que deberán depositar directamente en el portal de sus casas siguiendo un calendario específico.

El Ayuntamiento de Sóller presentó los detalles de esta iniciativa en una reunión informativa en Ses Escolàpies. Durante el encuentro, la concejal de Medio Ambiente, Antònia Frau, y el técnico del departamento, Borja Sintes, explicaron que el objetivo principal de este proyecto piloto es mejorar la eficiencia del servicio y reducir drásticamente la fracción de rechazo que se envía a la incineradora. La intención del consistorio es evaluar el funcionamiento de este sistema para, posteriormente, extenderlo de forma progresiva al resto del municipio.

El nuevo modelo de recogida establece horarios y días diferenciados según el tipo de residuo. Los vecinos deberán sacar sus cubos entre las 21 y las 23 horas, a excepción de los martes, día en que no habrá servicio. Según el calendario, la fracción orgánica se recogerá los lunes, jueves y sábados; los envases los miércoles y domingos; y el rechazo (restos no reciclables) únicamente los viernes. Además, se permitirá sacar diariamente en una bolsa aparte materiales de higiene íntima o pañales.

Por otro lado, la recogida de vidrio y cartón se realizará en horario matinal, por lo que los cubos deberán estar en la calle antes de las 6 horas. El vidrio se retirará los lunes y jueves, mientras que el papel y cartón se recogerá los jueves y sábados.

Esta fase inicial se aplicará en las calles que forman el centro y el casco antiguo de Sóller.

La concejal Frau subrayó que, al tratarse de una prueba piloto, el sistema estará abierto a posibles ajustes para garantizar su éxito antes de su implantación definitiva en otras zonas de la localidad.