Joan Rabassa Payeras ha coronado el Pi de Pollença: «Me había preparado para subir el Pi completo»

-¿Cuáles fueron sus sensaciones al coronar el Pi?

-La noche del sábado, todavía no lo tenía asumido. Hoy [por ayer] estoy eufórico. Era un sueño que tenía y se ha cumplido.

-¿De qué manera celebró su hazaña?

-Fuimos todos a Can Moixet que es el lugar en el que, de siempre , la persona que sube el Pi lo celebra. Me queda ahora ir a buscar el trofeo que me darán por haber coronado el Pi. Todavía no he mirado qué premio había en la cesta. Antes había un gallo, pero ahora creo que te dan un cheque por 200 euros.

-¿Cuál ha sido su rutina y su preparación para conseguir subir el Pi?

-Hago mucho deporte: judo, vela, kitesurf... Además de todo esto, voy al rockodromo a hacer escalada. Todo esto me sirve para trabajar la fuerza.

-Además de la fuerza, ¿qué papel tiene la técnica para acometer la subida?

-La técnica es fundamental y la he practicado subiendo a cualquier árbol que me siriviera para entrenar. Además de esto, creo que esta capacidad es algo innato. Ya de pequeño me gustaba trepar a los árboles y he participado en fiestas de otros pueblos que tienen pal ensabonat.

-¿Qué ha supuesto la rotura del Pi que se ha prodicido este año? ¿Cómo ha vivido esta circunstancia?

-Me había preparado para subir un pino completo. Sin embargo, como era más corto de lo habitual, se le puso más manteca para que la subida durara más, fuese más divertida y hubiese más rivalidad.

-¿Cuántas veces ha intentado coronar el Pi?

-Es la tercera vez que lo intento. Hace dos años llegué a la primera cuerda y el año pasado no lo conseguí.

-¿Por qué cree que este año ha conseguido su objetivo?

-La colla me ha ayudado muchísimo. De hecho, la colla es lo que hace que subas o no. Son tus amigos los que te hacen sitio para que puedas comenzar a subir, te mantienen fresco y evitan que los otros te estiren para impedir que trepes.

-¿Cómo deciden qué miembro de la colla es el candidato para acometer la subida?

-Cuando alguien quiere intentarlo y, si no hay nadie más del grupo que quiera hacerlo, los amigos le ayudan a conseguirlo. Sin ellos no hubiera podido superar la parte de abajo, las estiradas [de los rivales]. También me ha ayudado el novio de mi prima y su colla. Él lo había intentado otros años y me ha apoyado muchísimo.

-¿Qué es lo que hace que el Pi de Pollença sea tan especial?

-Lo diferente del Pi de Pollença es que cuando uno intenta subir, los demás grupos se lo impiden. En otros pueblos en los que se sube un pino o un pal ensabonat se hace de uno en uno.

-Después de conseguir este sueño, ¿piensa repetir intento el año que viene?

Ahora haré un par de años de descanso y después, lo volveré a intentar. Dejaré que otros tengan la oportunidad y ayudaré a los amigos que quieran subir.