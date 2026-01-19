El histórico Cinema Goya de Manacor anuncia su cierre definitivo tras una última etapa de autogestión cultural

El Cinema Goya de Manacor, un emblemático espacio cultural que había renacido hace poco más de un año como centro social y de proyecciones alternativas, echará el cierre definitivo a finales de este mes de enero.

La entidad gestora, Espai Goya, confirmó a través de sus redes sociales y un comunicado la decisión irreversible, atribuyéndola a la voluntad de la propiedad de vender el edificio. Esta noticia culmina meses de incertidumbre y supone un duro golpe para la escena cultural local, que ve desaparecer un referente.

El pasado mes de junio, los responsables de Espai Goya ya advirtieron de que la continuidad no estaba garantizada debido a la intención de venta del inmueble por parte de sus dueños. A pesar de ello, el colectivo mantuvo la programación con la esperanza de encontrar una solución que nunca llegó. El cine cerrará sus puertas tras la última actividad programada.

Para despedirse de la ciudadanía, el Espai Goya ha organizado una fiesta el próximo viernes 23 de enero. El acto, según ha informado este colectivo, incluirá una exposición de carteles y fotografías que repasan la actividad del último año, un taller de serigrafía y un concierto con las actuaciones de los grupos Nita, Maldol y Carme Vives, además de otros artistas por confirmar.

Paralelamente al evento de despedida, se convocará a los medios de comunicación a una rueda de prensa en el mismo edificio a las 18 horas del viernes, para explicar los motivos del fin de este proyecto cultural en la capital del Llevant.

"Centenares de personas" implicadas en la recuperación del espacio

El pasado verano, la asociación hizo un balance positivo de los primeros meses de funcionamiento del Goya, destacando que "centenares de personas" se habían implicado y que se habían organizado más de una veintena de actividades.

Neura, Xítxeros amb Empenta, Caterva, Endavant, Arrels, Assemblea Antipatriarcal o Manacor amb Palestina, además de gente a título individual, también realizaron en este tiempo distintas tareas de limpieza y pequeñas reformas en la planta baja, a partir de un acuerdo verbal con la propiedad del edificio.

En aquel momento, los promotores de Espai Goya recordaron que habían limpiado el espacio, habían retirado escombros y habían realizado otras tareas de mantenimiento del inmueble, que cerró en octubre de 2000 como cine y que, desde entonces, languidecía en el olvido.

Espai Goya instó el pasado verano al consistorio de Manacor a que adoptase medidas que "garanticen la protección del edificio y para que se implique como agente mediador, tanto para valorar e incluir en el catálogo del patrimonio la historia más reciente del edificio como cine, como para encontrar una opción viable y satisfactoria para un edificio que las entidades han convertido en un espacio popular”.