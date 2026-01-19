El Govern emprende la mejora del Torrent Major con una inversión de medio millón de euros

La Conselleria de la Mar y el Ciclo del Agua ha iniciado las obras de mejora del torrent Major de Sóller, que incluyen la reconstrucción de tres grandes muros de piedra que permanecen derrumbados desde hace años.

La actuación, impulsada por el Govern, supone una inversión de medio millón de euros y se centrará en tres puntos del torrente a la altura del núcleo de l’Horta. En concreto, uno de los muros a reconstruir se encuentra cerca del Pont den Barona, aguas abajo, con una longitud de 115 metros.

El segundo punto se ubica entre el puente del tranvía y el mencionado Pont den Barona, donde se reconstruirá otra pared de 46 metros de longitud. El tercer tramo, situado cerca de Can Guida, tendrá una longitud de 42 metros. En total, los muros a restaurar suman 250 metros.

Estas obras dan respuesta a una solicitud del Ayuntamiento presentada en 2017 ante la Dirección General de Recursos Hídricos, en la que se pedía actuar ante el deterioro de los muros de contención, que suponían un riesgo para los vecinos de la zona por la posibilidad de inundaciones y la erosión del terreno causada por las intensas lluvias de otoño.

Los nuevos muros serán de hormigón, con una altura media de cuatro metros, y estarán revestidos con piedra en seco para mantener la estética tradicional.

Además, se ejecutará una cuarta intervención en las proximidades del gorg d’en Bassó. En este punto, el muro que sostiene la vía del tranvía ha perdido estabilidad por la erosión del agua de escorrentía. Los trabajos consistirán en reforzar la base del muro y rellenar con hormigón el hueco creado para consolidar la estructura.