Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento CórdobaCheques canguroJaume Adrover TerraferidaRCD Mallorca VARReacciones desde Mallorca accidente trenesCibercrimen en BalearesSurcoreanos en Mallorca
instagramlinkedin

Medio ambiente

El Govern emprende la mejora del Torrent Major con una inversión de medio millón de euros

Uno de los muros a reconstruir se encuentra cerca del Pont den Barona, aguas abajo, con una longitud de 115 metros

El Govern inicia las obras de mejora del torrent Major con una inversión de medio millón de euros

El Govern inicia las obras de mejora del torrent Major con una inversión de medio millón de euros / Joan Mora

Joan Mora

La Conselleria de la Mar y el Ciclo del Agua ha iniciado las obras de mejora del torrent Major de Sóller, que incluyen la reconstrucción de tres grandes muros de piedra que permanecen derrumbados desde hace años.

La actuación, impulsada por el Govern, supone una inversión de medio millón de euros y se centrará en tres puntos del torrente a la altura del núcleo de l’Horta. En concreto, uno de los muros a reconstruir se encuentra cerca del Pont den Barona, aguas abajo, con una longitud de 115 metros.

El segundo punto se ubica entre el puente del tranvía y el mencionado Pont den Barona, donde se reconstruirá otra pared de 46 metros de longitud. El tercer tramo, situado cerca de Can Guida, tendrá una longitud de 42 metros. En total, los muros a restaurar suman 250 metros.

Estas obras dan respuesta a una solicitud del Ayuntamiento presentada en 2017 ante la Dirección General de Recursos Hídricos, en la que se pedía actuar ante el deterioro de los muros de contención, que suponían un riesgo para los vecinos de la zona por la posibilidad de inundaciones y la erosión del terreno causada por las intensas lluvias de otoño.

Los nuevos muros serán de hormigón, con una altura media de cuatro metros, y estarán revestidos con piedra en seco para mantener la estética tradicional.

Noticias relacionadas y más

Además, se ejecutará una cuarta intervención en las proximidades del gorg d’en Bassó. En este punto, el muro que sostiene la vía del tranvía ha perdido estabilidad por la erosión del agua de escorrentía. Los trabajos consistirán en reforzar la base del muro y rellenar con hormigón el hueco creado para consolidar la estructura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
  2. Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
  3. La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
  4. Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
  5. Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
  6. Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
  7. El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella
  8. Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni

El Govern emprende la mejora del Torrent Major con una inversión de medio millón de euros

El Govern emprende la mejora del Torrent Major con una inversión de medio millón de euros

El histórico Cinema Goya de Manacor anuncia su cierre definitivo tras una última etapa de autogestión cultural

El histórico Cinema Goya de Manacor anuncia su cierre definitivo tras una última etapa de autogestión cultural

Sóller se sube al carro de la recogida de basuras puerta a puerta

Sóller se sube al carro de la recogida de basuras puerta a puerta

Joan Rabassa Payeras ha coronado el Pi de Pollença: «Me había preparado para subir el Pi completo»

Joan Rabassa Payeras ha coronado el Pi de Pollença: «Me había preparado para subir el Pi completo»

Sant Antoni en la Colònia de Sant Pere: la fiesta junto al mar que huye de la masificación

Sant Antoni en la Colònia de Sant Pere: la fiesta junto al mar que huye de la masificación

Bendición de animales por Sant Antoni en Mallorca: desfiles, carrozas y 'beneïdes' este domingo

Bendición de animales por Sant Antoni en Mallorca: desfiles, carrozas y 'beneïdes' este domingo

Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: "Ha sido un fracaso"

El alcalde de Pollença responde a las críticas: "El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella"

El alcalde de Pollença responde a las críticas: "El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella"
Tracking Pixel Contents