La Serra de Tramuntana expulsa a sus hijos: solo dos municipios de la comarca aumentan su población infantil en el último año

La Serra de Tramuntana expulsa a sus hijos. No solo los jóvenes viven una misión imposible constante para alquilar o comprar una vivienda en su municipio natal, sino que el invierno demográfico se ha intensificado hasta extremos alarmantes. De los 13 municipios que forman la comarca, solo dos han ganado población infantil en el último año.

Aunque la mayoría de pueblos de la Serra han aumentado ligeramente su población total, el número de niños menores de 10 años sigue estancado o directamente a la baja, especialmente entre la población española.

Deià y Andratx aumentan

Solo Deià y Andratx logran aumentar el número de menores de 10 años. En el caso de Deià, el crecimiento es mínimo, de apenas un niño, mientras que Andratx registra un incremento algo mayor, concentrado en la franja de 5 a 9 años y sostenido en buena parte por la población extranjera.

El resto de localidades —11 de 13— han perdido niños o se han mantenido igual, confirmando un proceso acelerado de despoblación infantil en toda la comarca.

En Calvià la población total aumenta hasta los 54.082 habitantes, pero el número de niños de 0 a 4 años desciende de 1.791 a 1.715 y el de 5 a 9 años cae de 2.411 a 2.346. El retroceso afecta principalmente a los menores españoles, mientras que la población infantil extranjera se mantiene en cifras elevadas.

En los municipios más pequeños, el problema es aún más evidente por el reducido tamaño de la población. Escorca apenas cuenta con cinco niños menores de 10 años en 2025, dos de ellos de entre 0 y 4 años.

Estellencs y Banyalbufar presentan cifras extremadamente bajas y muy sensibles a cualquier variación anual, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios básicos como las escuelas. Incluso en Deià, uno de los dos municipios que gana población infantil, las cifras siguen siendo muy reducidas.

Esporles y Puigpunyent ganan población total y suman algunos niños de 0 a 4 años, aunque pierden menores en la franja de 5 a 9 años, especialmente entre la población española. Bunyola mantiene estable la población más joven, pero pierde casi 30 niños de entre 5 y 9 años en solo un año.