Sant Antoni 2026
Hazaña en la intimidad un día después: un joven de 15 años corona el pi de Sant Antoni del Port de Pollença
Durante la jornada festiva lo intentaron, pero acabaron desistiendo
Esta mañana de domingo, el joven lo ha probado de nuevo y lo ha conseguido en un plis plas
El Pi del Port de Pollença ha sido coronado este domingo, un día después de Sant Antoni. Ya se intentó durante la jornada festiva en honor al santo anacoreta pero se desistió en la hazaña. Ha sido esta mañana cuando el joven de 15 años, Francesc Damià, [según detalla IB3] lo ha intentado y lo ha logrado en un plis plas.
Ha sido sin el bullicio tradicional de Sant Antoni pero tenía gente que lo animaba desde abajo. “Vamos”, “a poc a poc”, “ya casi llegas” o “respira” le decían justo antes de coronar el árbol de 22 metros de altura plantado en el Moll. Al final, ha logrado subir y coger la senalla, entre aplausos de la poca gente que estaba presente.
En un plis plas, el joven ha bajado del árbol y se ha abrazado a sus familiares y amigos que han contemplado la hazaña desde abajo.
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
- Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
- Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni
- Manacor mantiene Sant Antoni pero homenajeará al joven saxofonista muerto en el derrumbe