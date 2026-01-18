Hazaña en la intimidad un día después: un joven de 15 años corona el pi de Sant Antoni del Port de Pollença

El Pi del Port de Pollença ha sido coronado este domingo, un día después de Sant Antoni. Ya se intentó durante la jornada festiva en honor al santo anacoreta pero se desistió en la hazaña. Ha sido esta mañana cuando el joven de 15 años, Francesc Damià, [según detalla IB3] lo ha intentado y lo ha logrado en un plis plas.

Ha sido sin el bullicio tradicional de Sant Antoni pero tenía gente que lo animaba desde abajo. “Vamos”, “a poc a poc”, “ya casi llegas” o “respira” le decían justo antes de coronar el árbol de 22 metros de altura plantado en el Moll. Al final, ha logrado subir y coger la senalla, entre aplausos de la poca gente que estaba presente.

En un plis plas, el joven ha bajado del árbol y se ha abrazado a sus familiares y amigos que han contemplado la hazaña desde abajo.