Las 'Beneïdes' con una vuelta de tuerca hacia la tradición 'foravilera' triunfan en Manacor

La Beneïdes de Manacor no son resacosas. Quizá sea por ello que siempre suelen aglutinar a varios miles de personas a lo largo del rectángulo que delimitan las avenidas de Baix des Cós y Vía Portugal. Y no lo son porque el público mayoritario que asiste a ellas han dormido sus horas la noche anterior. Porque si la víspera suele estar marcada cada vez más por la presencia joven en todos los actos centrales de la fiesta (este año la media de edad no subía de los 20 años ni en el baile del Ayuntamiento ni en las Completes), durante el día propio del santo animalista lo que más se ven son familias con hijos pequeños y abuelos que o no han tenido sitio o no han podido presenciar las celebraciones del 16 de enero.

Y así transcurrieron las Beneïdes de ayer, tranquilas, sosegades, muy tradicionales y con el punto justo de legañas. La meteorología, curiosamente, casi nunca suele acompañar: o viento, o frío o lluvia. Aunque esta vez la amenaza no se cumpliera y sobre Manacor solamente descargara ya sobre las 17,30h. Si llovía durante el fin de semana, esta vez, no había posibilidad de llevarlas al siguiente por motivos de calendario. Así que ni tan mal.

Tras una primera vuelta algo accidentada debido a que a una de las participantes se le cayó una olla con chocolate justo enfrente de las autoridades, que quedaron bendecidas aunque no fuera de agua, las cosas fueron como de costumbre: animales de pelo, pluma y patas, dueños orgullosos y un sinfín de vestimentas de época y trajes de dimoni, imitando al más fiero.

Bendiciones para todos y un montón de ensaimadas y siurells para los participantes, que quedaron encantados con el trato y con un Sant Antoni que este año en Manacor ha quedado anestesiado por la tragedia. Con Miguel Ángel en el recuerdo y la banda cumpliendo de forma ejemplar, todo encajó en su función: la del respeto y las cosas bien hechas desde el principio.

Ganadores

Si hay que hablar de ganadores, en primera posición de carrozas quedó Forn dun temps, de los Amics des Pou Nou. En segunda Es forn de Can Banyut de los joves forners. Tercer escalón para Els petits ximbombers, de la Amipa sant francesc d’Assís. Cuarta fue la fusteria de Sant Antoni. Restauram el passat. guardam el futur de Amics de Sant Antoni. Y quintos fueron Generacions Santantonieres con Es rebost de canostra.