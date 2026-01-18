Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: "Ha sido un fracaso"

El Pi de Sant Antoni de Pollença se rompió dos veces ayer y las críticas al desarrollo de la fiesta, que se vio deslucida por esta circunstancia, no han tardado en llegar. En redes, los pollencins se preguntan por qué no no se elige un pino algo menor, de entre 18 y 19 metros, que según algunos vecinos es la medida que tenía años atrás y la que permite entrar el Pi en la plaza vella con garantías de éxito.

Así, en el grupo de Facebook "No ets pollencí si no..." se preguntan irónicamente si "los que cortan el pino no tienen un metro". También se apunta a que la actitud de algunos asistentes no ayuda al buen desarrollo del acto, el más importante de la fiestas de Sant Antoni en Pollença. Ante esta situación se reclama que "tanto la comisión del Pi, com el Ayuntamiento deberían pensar qué solución poner" .

La responsabilidad del Consistorio

Tomeu Cifre, ex alcalde de Pollença, también señala a la responsabilidad del Consistori a la hora de tomar decisiones en el transcurso de la fiesta empezando por elegir un pino con la altura adequada para gartantizar el éxito. "Si el pino no entra, se tiene que acortar. La plaza tiene los metros que tiene", dice Cifre. "El consistotio no actuó con seny y celeridad", opina.

Un pino demasiado largo, la lluvia, la tardanza en llegar a la plaza... Todas estas circunstancias se "aliaron" y dieron como resultado que el Pi de Sant Antoni en Pollença este año haya fracasado según dice Tomeu Cifre: "Es ridículo lo que ha pasado y no se tiene que minimizar: es un fracaso. La fiesta tiene un objetivo: plantar el Pi i coronarlo. Si se rompe, es un fracaso", insiste.

Para empezar, Cifre considera "que no se debería haber elegido un pino tan largo y, además, en cuanto se rompió por primera vez, se deberían haber tomado decisiones por parte del alcalde y del regidor". Cifre habla apelando a su experiencia como alcalde durante ocho años y analiza de este modo la situación que se dio ayer: "La cosa se complicó porque llovió, el Pi llegó tarde cuando prácticamente había anochecido. La gente está cansada, tiene más ganas de que se acabe y es probable que las decisiones no se tomen con tanta sangre fría".

"El pino se tendría que haber acortado"

Dicho esto, también cree que el Consistorio ha de controlar como es la altura máxima del pino. "Ayer hubo un problema, el pino era demasiado largo y esto es algo totalmente tangible. Además, posiblemente, este pino tampoco era demasiado flexible, aunque esta variable es incontrolable".

En cualquier caso Cifre lo tiene claro: "Ayer, cuando ya se vio que el Pi no entraba en la plaza se tendría que haber acortado dos metros y habría entrado con toda tranquilidad y la fiesta se hubiera hecho como tocaba. Y estas son las decisiones que tendría que haber tomado el Ayuntamiento".

"La suerte de ayer es que no hubo ninguna desgracia porque hay que recordar que en 2018 cuando el alcalde era Miquel Àngel March, pasó exactamente lo mismo, el pino se rompió y hubo dos personas que resultaron heridas". Así mismo, Cifre recordó que solamente ha habido un Pi con tan poca altura como el que ayer se coronó: "Fue en 1984, el año de la nieve. Como el Ayuntamiento no bajó el pino, un grupo de jóvenes fueron a buscarlo, y lo cortaron para plantarlo. Pero eso fue un símbolo, un gesto reivindicativo".

"Si ayer se hubiese hecho lo que tocaba, esto no hubiera pasado. Algunos dicen que se debería haber suspendido la fiesta, yo creo que no, pero realmente a todos nos hubiera gustado tener un Pi como toca".

Cifre explica además que "mucha gente me ha dicho que es ridículo y es un tema que no se ha de minimizar, se tiene que asumir la responsabilidad. Y yo cuando escuché al alcalde decir que la fiesta continuaba, pues pienso que no porque la fiesta tiene un objetivo que es plantarlo y que alguien lo suba. Y cuando pasa algo así, es un fracaso y se debe reconocer no decir que la vida continúa como si nada", concluye.