El alcalde de Pollença responde a las críticas: "El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella"

Martí March, alcalde de Pollença, ha respondido a las críticas sobre la rotura del Pi durante la plantada en la plaza Vella, provocada, según la opinión de algunos vecinos y también de la opsición municipal; por la excesiva longitud del árbol.

“El tamaño era semejante al de otros años, en la plaza han entrado pinos de 23 metros y éste tenía 21”. Para Martí March la causa de que el pino se rompiera hay que buscarla en “la cantidad de gente que había en la plaza Vella, algo que ha hecho muy difícil la coordinación a todos los niveles”. En este sentido el alcalde de Pollença considera que “de cara al año que viene, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo impedir que haya tanta gente en la plaza en el momento que está entrando el Pi”.

"Ha hecho una politización innecesaria de las fiestas"

March afea a Tomeu Cifre, ex primer edil, que “desde que está en la oposición politiza las fiestas. Él también ha tenido problemas con el Pi así que le pediría más colaboración; no ha participado en nada. La comisión de fiestas está abierta a todos los grupos municipales, pero cada uno hace la oposición que considera y, últimamente, ha hecho una politización innecesaria de las fiestas”.

El alcalde incide además en que “entiendo las críticas de la gente y estoy abierto a reflexionar sobre cualquier cosa, pero lo que esperamos es una colaboración leal, que realmente vaya en favor de la fiesta”.

Joan Rabassa corona el pino de Pollença 2026 / EP

Una decisión difícil en un momento complicado

March recuerda que el Pi es una fiesta de extrema dificultad “mucho más que los Moros i Cristians” y que siempre surgen problemas. “Se tomó la decisión correcta en un momento difícil. Serrar el pino era complicado por la cantidad de gente que había”. Martí explica que se decidió conservar la copa por que es el elemento que identifica el Pi. El árbol se acortó por la parte inferior y la copa se reforzó. “Somos conscientes de que hubo un problema y en un momento complicado tomamos una decisión”.

Por otro lado March ha querido recordar todo el trabajo previo que se ha llevado a cabo: “Hemos hecho muchas reuniones, encuentros específicos sobre seguridad. Se ha seleccionado el pino y se ha talado. Ha habido un trabajo riguroso, pero evidentemente toda experiencia sirve para aprender y de cara al año que viene las cosas tienen que mejorar.

Reducir el aforo de la plaza Vella

March insiste en que el aforo de la plaza fue la causa de la rotura y en este sentido subraya que el Ayuntamiento y la comisión de fiestas tienen que sacar conclusiones, para mejorar la fiesta con el objetivo de que sean seguras y divertidas. El alcalde recordó que esta edición del Pi ha sido de las más multitudinarias, que la fiesta ha trascendido el carácter meramente local y que habrá que adaptarla a estas nuevas circunstancias. “Si la fiesta ha llegado a masificarse y atrae a tanta gente, esto significa que habrá que tomar decisiones, porque la fiesta tiene que seguir. Habrá que hacer adapataciones, pero siempre con la máxima participación.”

En cualquier caso, el alcalde defiende que la fiesta del Pi comienza por la mañana en Pollença cuando la gente se reúne para ir a Ternelles, continúa con el transporte del pino, la llegada a la plaza, plantada y la subida. “La gente, al final, lo disfrutó y se subió el Pi”.