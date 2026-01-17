Sant Antoni en Pollença: El Pi baja de Ternelles a Pollença acompañado por una multitud

El pino de 21 metros que se taló en la finca de Ternelles el pasado 7 de enero ya está de camino a Pollença con destino a la plaza Vella donde, una vez plantado, comenzará la tradicional competición para subirlo.

Tras reunirse en la Almoïna, los vecinos se han dirigido a Ternelles acompañados por colles de xeremiers. Una vez allí, los asistentes han almorzado en comunidad antes de proceder a la bajada del Pi. La coincidencia de Sant Antoni con el fin de semana ha convocado a más asistentes de los habituales a esta fiesta, única en Mallorca.

La llegada del Pi a Pollença desde Ternelles no está exenta de dificultades. El coloso de 21 metros será transportado por las estrechas calles del pueblo hasta entrarlo en la plaza Vella. Para ello se deberán realizar complicadas maniobras hasta llegar a su destino final, la pequeña plaza que como es abitual estará abarrotada de un público expectante por ver quien corona el Pi. El año pasado el joven Jaume Coll fue quien realizó la hazaña.

En 2024 Pollença estrenó un sistema de seguridad para regular la subida al Pi. Así, un semáforo indica los pasos a seguir. Mientras la luz esté en rojo, se debe esperar a que el Pi esté totalmente proparado. Una vez se encienda la luz verde, se podrá comenzar a escalar el pino.