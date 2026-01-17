Sant Antoni: Muro vive sus beneïdes declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial
Las malas previsiones meteorológicas no han impedido al municipio celebrar su concurrido desfile
Muro ya vive intensamente sus tradicionales Beneïdes, las más famosas de Mallorca. Y evidentemente, las primeras palabras del animador del concurrido desfile, Francisco Sánchez, ha pedido al público un fuerte aplauso ya que este año el Consell de Mallorca las ha declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. Las autoridades encabezadas por el alcalde Miquel Porquer, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, han sido los primeros en recibir la bendición. Este año el encargado de bendecir a murers y mureres ha sido el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha lucido la tradicional capa pluvial en compañía del rector de Muro, Pere Gerard Bestard.
Poco antes de las cuatro de la tarde, el desfile ha arrancado pese a tener el cielo encapotado y caer algunas gotas poco antes de empezar. Los balladors y balladores de la Revetla han dedicado un baile ante la grada de las autoridades y en este punto es cuando han empezado a desfilar para recibir la bendición los participantes a las beneïdes vestidos de payés portando sus mascotas.
Como ha marcado la normativa debido a la gripe aviar, los pajaritos han podido desfilar, eso sí, portados en sus pertinentes jaulas. No han faltado todo tipo de mascotas: perros, gatos, conejos, canarios, hamster... De hecho, se palpa que Muro vive intensamente sus beneïdes porque incluso algunas de las mascotas iban vestidas con el traje de payés. No han faltado los pequeños payeses que han desfilado con sus mini tractores.
