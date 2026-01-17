Un Sant Antoni amable y respetuoso llena Manacor de fiesta y humo

El santo amable (aunque porte una llama), el santo del pueblo (aunque sea anacoreta). Sant Antoni és el santo más rural de una ciudad en crecimiento. En un pueblo grande que cada 16 de enero entra en combustión por arte de los dimonis y por propia voluntad, también hay que decirlo.

Manacor se rinde a los 'foguerons' / Pere Morell

Sant Antoni iguala la fe y las ganas. Las clases sociales, el nivel económico y hasta la edad. Consciente de todas sus virtudes, la celebración volvió a desplegar en Manacor la medida justa de sus saberes más ancestrales. Artesanía en las manos de quienes durante toda la tarde del jueves y esta mañana del viernes diseñaron y plantaron hasta un centenar de foguerons a lo largo de toda la zona urbana. Y empatía por la familia de Miguel Ángel Flórez, el joven músico de la Banda Municipal que anteayer perdió la vida mientras dormía, al caerle encima parte del forjado de su casa, en la calle de Sant Francesc.

Durante todo el día de ayer, vecinos y amigos fueron depositando en una de las vallas que delimitan el perímetro de la fachada, las típicas flores de colores de Sant Antoni, como muestra de respeto y recuerdo y a raíz de una iniciativa espontánea y ciudadana surgida en las redes sociales. El mismo buen gusto que tuvo el Patronat y la Colla de Dimonis de Manacor que, puntuales, salieron de cas Baciner Mateu Juan, para recorrer en quince minutos el camino que les llevó hasta la puerta del antiguo Ayuntamiento de Manacor, en la plaza del Convent.

Allí, el Dimoni Gros (Toni Lluís Reyes) pidió silencio a los aproximadamente 5.000 jóvenes que llennaron (ya de buena mañana) el espacio. Dos tonadas santantonieras sin baile y sin gargantas que entonaran las canciones del protector de los animales. Este año, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y la del Congreso, Francina Armengol, estuvieron presentes ante el portal, acompañando al alcalde de Manacor, Miquel Oliver, mientras las persianas de la Sala quedaban cerradas y la bandera manacorina presentaba un crespón negro en señal de duelo.

Un Sant Antoni amable y respetuoso llena Manacor de fiesta y humo / B. Ramon

Después de eso, los tres bailes restantes, a pesar del impulso de la inercia, fueron más apagados que en otros años, conscientes de una fiesta más tranquila a pesar de ser viernes y a las puertas del fin de semana.

En bicicleta

Por las calles, familias en bicicleta. A las nueve de la mañana, bares como El Porrón, Sa Volta o el Mallorquí ya estaban llenos de clientela acostumbrada al pamboli ‘completo’ que llenara para luego acabar de colocar los troncos de base para los foguerons, o para tomar la ruta y comenzar a hacer fotos que colgar en las redes sociales. “Hace días que si quieren unas hierbas, obligo a las mesas a cantar tonadas de Sant Antoni”, decía Nofre Galmés, de El Porrón.

En el colegio Sant Vicenç de Paül, la recreación de una carpintería, en la plaza de Na Camel·la, la imagen nostálgica del antiguo Teatre Principal de Manacor hecha en cartón piedra y maderas. Un teatro inaugurado en 1922, pero devorado por la especulación urbanística y cerrado en 1969, con la única intención de hacer aparcamientos, que todavía hoy quedan como resto de la vergüenza patrimonial.

La Dimònia Apol·lònia y sus dimoniones bailaron en la plaza de Sa Torre. Las de la Assemblea Antipatriarcal lo hicieron a las 18:30 horas saliendo del Espai Goya, el antiguo cine de barrio que el próximo 23 de este mes tendrán que desalojar después de no haber llegado a un acuerdo, a tres bandas, con la propiedad y el Ayuntamiento de Manacor.

Y a las 19,30 horas llegó la hora de las Completes, cuando las 1.492 personas que pudieron entrar en la iglesia de Nostra Senyora dels Dolors afinaron como nunca para homenajear de nuevo al saxofonista de la Banda Municipal, quien ayer acompañó a la comitiva santantoniera hasta el templo, en una Colcada marcada por el silencio y los redobles de tambor.