Muro no renuncia a Sant Antoni: el desfile de Beneïdes se mantiene pese al mal tiempo
A partir de las 15.30 horas el municipio 'murer' sacarará pecho de las 'beneïdes' más famosas de Mallorca que este año han sido declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial
Sant Antoni es Sant Antoni y, en Muro, sus Beneïdes son mucho más que un desfile: son un sentimiento que puede más que la lluvia. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido mantener el emblemático desfile ‘murer’ pese a las malas previsiones meteorológicas.
Así, tras la misa de esta mañana en honor al santo anacoreta, el municipio se prepara para, a partir de las 15.30 horas, sacar pecho de unas Beneïdes que este año están más de actualidad que nunca. Y es que el lunes el Consell de Mallorca las declaró Bien de Interés Cultural Inmaterial por su valor histórico, cultural, social e identitario, así como por su fuerte arraigo en Muro y en el patrimonio de la isla.
Cabe recordar que la decisión fue aprobada el lunes por el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial y que la declaración deberá ser ratificada por el pleno del Consell de Mallorca.
