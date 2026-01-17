Muro no renuncia a Sant Antoni: el desfile de Beneïdes se mantiene pese al mal tiempo

Sant Antoni es Sant Antoni y, en Muro, sus Beneïdes son mucho más que un desfile: son un sentimiento que puede más que la lluvia. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido mantener el emblemático desfile ‘murer’ pese a las malas previsiones meteorológicas.

FOTOS | La 'revetla' de Sant Antoni en Muro, en imágenes / Nena Carbonell

Así, tras la misa de esta mañana en honor al santo anacoreta, el municipio se prepara para, a partir de las 15.30 horas, sacar pecho de unas Beneïdes que este año están más de actualidad que nunca. Y es que el lunes el Consell de Mallorca las declaró Bien de Interés Cultural Inmaterial por su valor histórico, cultural, social e identitario, así como por su fuerte arraigo en Muro y en el patrimonio de la isla.

Cabe recordar que la decisión fue aprobada el lunes por el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial y que la declaración deberá ser ratificada por el pleno del Consell de Mallorca.