En directo | El Pi de Sant Antoni de Pollença se rompe por arriba y por abajo

Contratiempo en el gran día de Pollença. Al entrar en la Plaça el pino de Sant Antoni, de 21 metros de largo, se ha fracturado en la copa, lo que ha provocado el primer revés pero no el único, ya que se ha vuelto a romper minutos después en la base del tronco al tratar de coronarlo.

La cantidad de gente que se ha reunido hoy en Pollença, el ultimo pueblo donde llega la celebración de la fiesta de Sant Antoni, al ser sábado, ha sido especialmente llamativa, lo que ha dificultado la movilidad dentro de la plaza. Por suerte, la quebradura no ha provocado heridos.

El árbol ha sido reforzado con cuerdas en la zona de la copa por donde se ha roto y el pino, más delgado y corto de lo habitual, ha sido plantado en la plaza para poder continuar con la fiesta.