Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaTardeos Sant SebastiàBeneïdes de MuroFrancesc AntichRCD MallorcaEducación: zona únicaAutovía Campos
instagramlinkedin

En directo | El Pi de Sant Antoni de Pollença se rompe por arriba y por abajo

A pesar del contratiempo, el árbol, más corto de lo habitual, será plantado para que continúe la fiesta

En directo | Pi de Sant Antoni de Pollença

Amanda Rotger

Pollença

Contratiempo en el gran día de Pollença. Al entrar en la Plaça el pino de Sant Antoni, de 21 metros de largo, se ha fracturado en la copa, lo que ha provocado el primer revés pero no el único, ya que se ha vuelto a romper minutos después en la base del tronco al tratar de coronarlo.

La cantidad de gente que se ha reunido hoy en Pollença, el ultimo pueblo donde llega la celebración de la fiesta de Sant Antoni, al ser sábado, ha sido especialmente llamativa, lo que ha dificultado la movilidad dentro de la plaza. Por suerte, la quebradura no ha provocado heridos.

Noticias relacionadas y más

El árbol ha sido reforzado con cuerdas en la zona de la copa por donde se ha roto y el pino, más delgado y corto de lo habitual, ha sido plantado en la plaza para poder continuar con la fiesta.

FOTOS | Pi de Sant Antoni de Pollença

FOTOS | Pi de Sant Antoni de Pollença

Ver galería

Pi de Sant Antoni de Pollença / Tomàs Moyà/EP

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents