Las 'beneïdes' matinales del Llevant se salvan de la amenaza de lluvia

Los pueblos del Llevant de Mallorca se salvan, de momento, de las previsiones de lluvia que los pronósticos dan para esta jornada de Sant Antoni marcada por las tradicionales beneïdes.

Manacor o Son Carrió son algunos de los municipios que celebran su tradicional bendición de animales y carrozas por la mañana, lo que ha permitido esquivar el mal tiempo. En Son Carrió no ha faltado el esperado desfile de carrozas mientras que en Son Servera la mañana ha estado marcada por la Capta.

Y es que la mañana del 17 de enero, en Son Servera, la comitiva formada por Sant Antoni, dimoni gros, dimonions, Banda de Música y Xeramiers dels Puig de Sa Font, hacen un recorrido por las calles del pueblo para realizar la tradicional capta, entre sonadas y bailes que se repiten en esquinas, plazas o lugares de relevancia. A la comitiva que sale de la plaza de Sant Joan a las 8.30 horas de la mañana, a medida que transcurren los minutos, se va añadiendo gente, que les sigue cantando y bailando, hasta finalizar la vuelta en el punto de salida. Sin duda es uno de los actos que más adeptos va ganando entre los más jóvenes santantoniers.