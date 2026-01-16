Fiestas
Sant Honorat en Algaida: los Cossiers encandilan al público con sus danzas rituales
La gran fiesta 'algaidina' fue el preludio del sentido homenaje que se celebrará este sábado al expresident Francesc Antich, fallecido en 2025, a quien se nombrará Hijo Ilustre de la localidad
Con motivo de Sant Honorat, patrón de Algaida, el pueblo del Pla ha acudido este viernes por la mañana de forma masiva a ver el baile de los Cossiers, que han interpretado el Ball de l’Oferta en el interior de la iglesia durante una misa en la que también ha participado el Orfeó de Castellitx.
A la salida de la parroquia, los Cossiers han seguido con sus danzas características entre una gran expectación popular.
El acto ha sido seguido por diversas autoridades representantes de las principales instituciones como el presidente del Consell, Llorenç Galmés; y el delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, entre otros. La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, ha ejercido de anfitriona.
Al finalizar el esperado baile de los Cossiers, los presentes han disfrutado de un refresco enfrente del Ayuntamiento. En la víspera, Algaida disfrutó de una gran 'revetla' en la que no faltó una buena torrada, cercaviles y correfocs.
Homenaje a Antich
Este sábado, Algaida celebrará otro acto especial: una pleno extraordinario para nombrar como Hijo Ilustre al expresident Francesc Antich, fallecido en 2025. El acto tendrá lugar a las 12 horas, en la sala polivalente de es Porrassar.
El reconocimiento se le entrega por una "trayectoria política sostenida y dedicada al servicio público, por su valía humana y por una contribución constante a la construcción de una sociedad más justa, ejercida tanto desde las responsabilidades institucionales como en el plano personal", según destaca el Ayuntamiento.
