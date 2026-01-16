Sant Antoni 2026: Sa Pobla estalla en una 'revetla' de fuego

Sa Pobla ha vuelto a demostrar por qué Sant Antoni es el corazón palpitante de su identidad. Desde las primeras luces del alba ya se veían los primeras hogueras montadas. El ambiente santantonià ya empezaba a invadir cada rincón para la esperada, Revetla de Sant Antoni, que al caer en viernes se consagró como multitudinaria.

La jornada ha empezado el pulso marcado por la tradición más estricta, comenzando a las 9:00 horas con la Enremellada y el levantamiento del arco en la plazoleta de la Iglesia de Sant Antoni Abat, un acto simbólico que prepara el escenario para lo que está por venir. El mediodía estuvo marcado por la salida de los Dimonis y de Sant Antoni, acompañados por las voces de las cantadoras. Juntos a las 14:30 horas salieron a recorrer las calles.

La tarde alcanzó su cénit espiritual y civil con el Cerimonial de la Sanció Històrica que empezaba frente al Ayuntamiento a las 18:45 horas, seguido de la recepción de autoridades y los solemnes Completes en la iglesia a las 20:00 h, donde el canto de 'Lo Elogi' y el 'Visca Sant Antoni' del Clamater, este año Pep Cirer, ha vuelto a erizar la piel de los asistentes.

El piromusical

Sin duda, el momento más esperado de la noche fue el XXVII Espectacle Pirotècnic, Lumínic i Musical a las 21:45 h en la Plaza Major. Este año el espectáculo estuvo dedicado a la figura del Dimoni.

Las luces y pólvora buscaban narrar la lucha eterna entre la tentación y la santidad, haciendo del fuego el protagonista absoluto. Tras el estallido de color, la Plaza Alexandre Ballester se encendió con el VII Fogueró de sa Negreta y la posterior Ximbombada i Glosada Popular, donde el ingenio poblér se puso a prueba hasta altas horas de la madrugada.

El sabor de Sant Antoni

No se puede entender Sant Antoni sin pasar por los foguerons, torrando longanizas, butirrafones, lomo y como no, espinagades de anguila y de lomo con col. Un arte gastronómico ancestral.

Los cabezudos y los dimonis bailaron en la plaza abarrotada de gente. Queda claro que Sant Antoni no ha perdido ni un ápice de su fuerza. La respuesta a si la tradición sigue viva es fácil: solo hay que mirar los ojos de un niño pobler cuando ve aparecer al primer Caparrot. La noche, la Nit Bruixa, se estiró hasta altas horas de la madrugada dónde la rima y el ingenio avivan el ambiente, junto a las hogueras. En la Plaza Mayor, los irreverentes Gatarrots, volvieron a aparecer , con el clamater 2026.