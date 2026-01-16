FIESTAS POPULARES
Muro invoca la protección de Sant Antoni con 'dimonis', 'correfoc' y 'foguerons'
Pere Bernat Sastre ha sido el 'Saig Major' encargado de dar el 'sus' oficial a la fiesta 'santantoniera' en Muro
El plato fuerte de la Revetla de Sant Antoni en Muro ha arrancado sobre las 19:30 horas con el tradicional traspaso de testimonio al nuevo Saig. Es entonces cuando suena la primera tonada santantonieraen el Claustre del Convent, un canto que invoca la protección del patrón de los animales. A continuación el protagonismo pasa a Sant Antoni y los dimonis, que, acompañados por la Banda de Música Unió Artística Murera, se dirigen en comitiva hasta el Ayuntamiento. Allí, el Saig Major, que este año ha sido Pere Bernat Sastre, es el encargado de dar el “sus” oficial a la revetla, momento en el que se interpreta la segunda tonada santantoniera.
Es precisamente en este tramo cuando se vive una de las escenas más icónicas de la revetla murera: los bailes de los Dimonis dels tres tombs y Sant Antoni. Con losfoguerons ya encendidos y las torrades adueñándose de la noche, llega otro de los instantes más esperados: el Correfoc de los Dimonis de sa Pedrera, que este año ha contado con la participación de las colles Realment Cremats, Hiachat, Calvià Vila, Espiadimonis, Trabucats y Cau des Boc Negre.
Música
Tras la noche de fuego, la fiesta continúa con el concierto de música tradicional a cargo de Revetla d’Algebelí y Germans Martorell, y culmina con la fiesta joven, protagonizada por Lola’s, DJ Lluís Perelló y DJ Pep Vanrell.
