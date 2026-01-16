Muro decide este sábado a las 12 horas si mantiene o aplaza las Beneïdes al domingo
El alcalde confirma que la decisión se tomará después de la misa en honor a Sant Antoni
Muro espera a mañana a decidir si mantiene o aplaza a domingo sus tradicionales Beneïdes. El alcalde Miquel Porquer ha explicado que la decisión se anunciará a las 12 horas, después de la misa en honor al santo anacoreta. Pese a que desde el Consistorio se han enviado huevos a Santa Clara para pedir que no llueve durante el tradicional desfile, las malas previsiones meteorológicas han llevado a las autoridades municipales a contemplar un plan B. En caso de que la lluvia impida celebrar las beneïdes mureres, el popular desfile tendría lugar el domingo a las 15.30 horas, que, según recuerda el alcalde, la probabilidad de precipitación baja a un 37%.
Bien de Interés Cultural Inmaterial
Así las cosas, habrá que esperar a este sábado a las doce del medio día para conocer si les Beneïdes de Muro se celebran este sábado o se aplazan al domingo. Cabe recordar que este año, Muro celebra que el Consell de Mallorca ha declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial las Beneïdes de Muro por su valor histórico, cultural, social e identitario, y por su fuerte arraigo en Muro y en el patrimonio de la isla. La decisión la aprobó el lunes el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial y la declaración deberá ser ratificada por el pleno del Consell de Mallorca.
Dicho reconocimiento culmina el expediente impulsado por el Ayuntamiento de Muro y tramitado conforme a la Ley 18/2019 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de Baleares, con el fin de proteger, preservar y garantizar la transmisión de esta celebración emblemática.
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
- Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
- Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor