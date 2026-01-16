Muro decide este sábado a las 12 horas si mantiene o aplaza las Beneïdes al domingo

Muro espera a mañana a decidir si mantiene o aplaza a domingo sus tradicionales Beneïdes. El alcalde Miquel Porquer ha explicado que la decisión se anunciará a las 12 horas, después de la misa en honor al santo anacoreta. Pese a que desde el Consistorio se han enviado huevos a Santa Clara para pedir que no llueve durante el tradicional desfile, las malas previsiones meteorológicas han llevado a las autoridades municipales a contemplar un plan B. En caso de que la lluvia impida celebrar las beneïdes mureres, el popular desfile tendría lugar el domingo a las 15.30 horas, que, según recuerda el alcalde, la probabilidad de precipitación baja a un 37%.

Bien de Interés Cultural Inmaterial

Así las cosas, habrá que esperar a este sábado a las doce del medio día para conocer si les Beneïdes de Muro se celebran este sábado o se aplazan al domingo. Cabe recordar que este año, Muro celebra que el Consell de Mallorca ha declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial las Beneïdes de Muro por su valor histórico, cultural, social e identitario, y por su fuerte arraigo en Muro y en el patrimonio de la isla. La decisión la aprobó el lunes el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial y la declaración deberá ser ratificada por el pleno del Consell de Mallorca.

Dicho reconocimiento culmina el expediente impulsado por el Ayuntamiento de Muro y tramitado conforme a la Ley 18/2019 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de Baleares, con el fin de proteger, preservar y garantizar la transmisión de esta celebración emblemática.