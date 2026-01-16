Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant AntoniCampos de Golf PrivadosDerrumbe mortal ManacorAsiáticos SóllerTala Bellastombras Ilegal
instagramlinkedin

FIESTAS POPULARES

El Dimoni Gros se une al duelo por Miguel Ángel Flórez: un Sant Antoni marcado por el luto en Manacor

El alcalde, Miquel Oliver, visiblemente afectado por el suceso, ha pedido silencio a los congregados en la plaza del Convent para dedicar las primeras 'sonades' a Miguel Ángel Flórez

Emotivo homenaje a Miguel Ángel Flórez en la plaza del Convent de Manacor.

Emotivo homenaje a Miguel Ángel Flórez en la plaza del Convent de Manacor. / B. Ramon

Sebastià Sansó

Rosa Ferriol

Manacor

Manacor ha levantado el telón de su Sant Antoni más agridulce. Y es que la muerte del joven Miguel Ángel Flórez en el derrumbe ha marcado los protocolos de la celebración santantoniera. Ya en la salida de Cas Baciner, se ha dedicado el primer baile al joven saxofonista miembro de la Banda Municipal de Manacor. La comitiva se ha dirigido como marca la tradición a la plaza del Covent para danzar en el Ajuntament, cerrado en señal de duelo por la muerte del joven. No ha habido recepción institucional. El alcalde, Miquel Oliver, visiblemente afectado por el suceso, ha pedido silencio para dedicar las primeras sonades a Miguel Ángel Flórez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, también han estado presentes en este homenaje al joven fallecido en el derrumbe mortal ocurrido el jueves en la calle Sant Francesc de Manacor.

Homenaje al joven fallecido en el derrumbe de Manacor en el 'sus' a Sant Antoni.

Homenaje al joven fallecido en el derrumbe de Manacor en el 'sus' a Sant Antoni. / Sebastià Sansó

Incluso el Dimoni Gros ha pedido silencio para rendir este sentido homenaje el joven saxofonista. Se ha hecho un silencio absoluto y los sonadors han interpretado la primera pieza en una imagen inédita: el Dimoni Gros, los dos dimonions y Sant Antoni quietos y cabizbajos en señal de duelo. Al finalizar, el baciner ha lanzado un beso al aire dedicado a Miguel Ángel. En la segunda pieza, la colla de dimonis se ha preparado para danzar pero solo han acompañado a los sonadors marcando el ritmo con sus bastones. Han sido unos momentos marcados por las caras de emoción y consternación por el mortal suceso que ha marcado las fiestas de Sant Antoni de la capital del Llevant.

Noticias relacionadas y más

Los devotos a Sant Antoni congregados en la plaza del Convent.

Los devotos a Sant Antoni congregados en la plaza del Convent. / B. Ramon

Ha sido en el tercer y cuarto baile ante la Sala cuando se ha recuperado una relativa normalidad y los allí congregados han entonado el paraparaxim y los dimonis han interpretado su tradicional baile para dar el sus a un Sant Antoni que en Manacor desgraciadamente estará marcado por el duelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
  2. Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
  3. El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
  4. Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
  5. Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
  6. Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
  7. Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
  8. Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor

El Dimoni Gros se une al duelo por Miguel Ángel Flórez: un Sant Antoni marcado por el luto en Manacor

El Dimoni Gros se une al duelo por Miguel Ángel Flórez: un Sant Antoni marcado por el luto en Manacor

Sant Honorat en Algaida: los Cossiers encandilan al público con sus danzas rituales

Sant Honorat en Algaida: los Cossiers encandilan al público con sus danzas rituales

Muro decide este sábado a las 12 horas si mantiene o aplaza las Beneïdes al domingo

Muro decide este sábado a las 12 horas si mantiene o aplaza las Beneïdes al domingo

Artà da el pistoletazo de salida a Sant Antoni en Mallorca

Artà da el pistoletazo de salida a Sant Antoni en Mallorca

Emotivo minuto de silencio en el primer acto de Sant Antoni de Manacor tras el fatal derrumbe: "Vuela alto Miguel Ángel"

Emotivo minuto de silencio en el primer acto de Sant Antoni de Manacor tras el fatal derrumbe: "Vuela alto Miguel Ángel"

Artà celebra su gran día: "Sant Antoni no es para emborracharse. Todos los foráneos pueden venir siempre que respeten al pueblo y a nuestras fiestas"

Artà celebra su gran día: "Sant Antoni no es para emborracharse. Todos los foráneos pueden venir siempre que respeten al pueblo y a nuestras fiestas"

El cocinero de sa Pobla Pep Socies: “La ‘espinagada poblera’ tiene más rock & roll”

El cocinero de sa Pobla Pep Socies: “La ‘espinagada poblera’ tiene más rock & roll”

La Picarolada de Capdepera: la tradición que despierta al dimoni y da inicio a Sant Antoni

La Picarolada de Capdepera: la tradición que despierta al dimoni y da inicio a Sant Antoni
Tracking Pixel Contents