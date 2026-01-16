El Dimoni Gros se une al duelo por Miguel Ángel Flórez: un Sant Antoni marcado por el luto en Manacor

Manacor ha levantado el telón de su Sant Antoni más agridulce. Y es que la muerte del joven Miguel Ángel Flórez en el derrumbe ha marcado los protocolos de la celebración santantoniera. Ya en la salida de Cas Baciner, se ha dedicado el primer baile al joven saxofonista miembro de la Banda Municipal de Manacor. La comitiva se ha dirigido como marca la tradición a la plaza del Covent para danzar en el Ajuntament, cerrado en señal de duelo por la muerte del joven. No ha habido recepción institucional. El alcalde, Miquel Oliver, visiblemente afectado por el suceso, ha pedido silencio para dedicar las primeras sonades a Miguel Ángel Flórez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, también han estado presentes en este homenaje al joven fallecido en el derrumbe mortal ocurrido el jueves en la calle Sant Francesc de Manacor.

Homenaje al joven fallecido en el derrumbe de Manacor en el 'sus' a Sant Antoni. / Sebastià Sansó

Incluso el Dimoni Gros ha pedido silencio para rendir este sentido homenaje el joven saxofonista. Se ha hecho un silencio absoluto y los sonadors han interpretado la primera pieza en una imagen inédita: el Dimoni Gros, los dos dimonions y Sant Antoni quietos y cabizbajos en señal de duelo. Al finalizar, el baciner ha lanzado un beso al aire dedicado a Miguel Ángel. En la segunda pieza, la colla de dimonis se ha preparado para danzar pero solo han acompañado a los sonadors marcando el ritmo con sus bastones. Han sido unos momentos marcados por las caras de emoción y consternación por el mortal suceso que ha marcado las fiestas de Sant Antoni de la capital del Llevant.

Los devotos a Sant Antoni congregados en la plaza del Convent. / B. Ramon

Ha sido en el tercer y cuarto baile ante la Sala cuando se ha recuperado una relativa normalidad y los allí congregados han entonado el paraparaxim y los dimonis han interpretado su tradicional baile para dar el sus a un Sant Antoni que en Manacor desgraciadamente estará marcado por el duelo.