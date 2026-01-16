FIESTAS POPULARES
Mallorca enciende Sant Antoni: la Part Forana se vuelca con el patrón de los animales
Pollença, Alcúdia, Sant Llorenç, Son Servera o Capdepera celebran la fiesta con ‘dimonis’, ‘Completes’, ‘gloses’ y ‘torrades’ al calor de los ‘foguerons’
Mallorca ya está volcada en la Revetla de Sant Antoni. Además de Artà, Manacor, Muro o sa Pobla, son muchos los municipios que profesan devoción por el santo anacoreta —como Pollença, Alcúdia, Sant Llorenç, Son Servera o Capdepera, entre otros—. Por ello, este viernes ha estado marcado por las celebraciones en honor al patrón de los animales: foguerons, gloses y un ambiente festivo que se ha extendido por toda la isla.
En el Llevant son los primeros en dar en levantar el telón de las celebraciones santantonieres. Además de Artà, Sant Llorenç es otro de los municipios madrugadores. La jornada ha arrancado con el berenar santantonier a las 8.30 horas en sa Cantina des Moleter. Ya con fuerzas para encarar la jornada festiva, el primer ball de los dimonis ha sido a las diez de la mañana en la rectoria para después empezar la vuelta por el pueblo. Tras el dinar santantonier que se disfruta en diferentes bares del pueblo, los dimonis han vuelto a coger el testigo de la fiesta. El plato fuerte de la tarde es Sa Convidada y la lectura del Argument. Acto seguido, a las ocho puntuales, se da el sus para encender los foguerons y empezar una velada de torrades.
En Capdepera, a las tres de la tarde una multitud de gente esperaba ansiosa ante la cochería de Na Vergera, la salida de los dimonis para ver el primer baile. Seguidamente, se llenaron las calles del Consistorio y la plaza de la iglesia para ver en primer lugar el encuentro entre el dimoni ros y el dimoni negre, justo delante de la puerta del Ayuntamiento. Seguidamente, frente a la puerta de la Iglesia, se celebra el habitual y único ritual de romper una cruz hecha con ramas de matas sobre el suelo, algo exclusivo de la tradición gabellina. A partir de aquí se inicia un recorrido por las calles y por la noche tienen lugar los foguerons de la villa, entre los cánticos que acompañados por las melodías de la banda de música local.
Más 'dimonis'
La Revetla de Sant Antoni en Alcúdia ha levantado el telón a las cuatro de la tarde con la salida de Sant Antoni y los dimonis desde el Ayuntamiento para recorrer el municipio junto a los xeremiers. Sin ninguna duda es un acto espectacular y que entusiama al público congregado, ya que algunos dimonis descienden con cuerdas desde los pisos superiores de la Sala. A las 20 horas empezarán los foguerons mientras que a las 21.30 horas actuará la batucada Trons del Nord. La revetla alcudienca continuará con el correfoc de los Dimonis Arrels de la Vall e Incubus.
Petra es uno de los municipios del Pla de Mallorca que también se rinde a Sant Antoni. Esta mañana, el pueblo ha ido levantando los foguerons que arderán al caer la noche. En uno de ellos, por ejemplo, se podía ver al patrón de los animales embarcado en la barca Can Coleto 2026, una creación artística que esta noche será engullida por las llamas. En otro, destacaban las figuras de Sant Antoni y del dimoni de Petra, con un enorme gallo coronando el fogueró.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
- Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias