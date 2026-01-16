Mallorca enciende Sant Antoni: la Part Forana se vuelca con el patrón de los animales

Mallorca ya está volcada en la Revetla de Sant Antoni. Además de Artà, Manacor, Muro o sa Pobla, son muchos los municipios que profesan devoción por el santo anacoreta —como Pollença, Alcúdia, Sant Llorenç, Son Servera o Capdepera, entre otros—. Por ello, este viernes ha estado marcado por las celebraciones en honor al patrón de los animales: foguerons, gloses y un ambiente festivo que se ha extendido por toda la isla.

Biel Capó

En el Llevant son los primeros en dar en levantar el telón de las celebraciones santantonieres. Además de Artà, Sant Llorenç es otro de los municipios madrugadores. La jornada ha arrancado con el berenar santantonier a las 8.30 horas en sa Cantina des Moleter. Ya con fuerzas para encarar la jornada festiva, el primer ball de los dimonis ha sido a las diez de la mañana en la rectoria para después empezar la vuelta por el pueblo. Tras el dinar santantonier que se disfruta en diferentes bares del pueblo, los dimonis han vuelto a coger el testigo de la fiesta. El plato fuerte de la tarde es Sa Convidada y la lectura del Argument. Acto seguido, a las ocho puntuales, se da el sus para encender los foguerons y empezar una velada de torrades.

En Capdepera, a las tres de la tarde una multitud de gente esperaba ansiosa ante la cochería de Na Vergera, la salida de los dimonis para ver el primer baile. Seguidamente, se llenaron las calles del Consistorio y la plaza de la iglesia para ver en primer lugar el encuentro entre el dimoni ros y el dimoni negre, justo delante de la puerta del Ayuntamiento. Seguidamente, frente a la puerta de la Iglesia, se celebra el habitual y único ritual de romper una cruz hecha con ramas de matas sobre el suelo, algo exclusivo de la tradición gabellina. A partir de aquí se inicia un recorrido por las calles y por la noche tienen lugar los foguerons de la villa, entre los cánticos que acompañados por las melodías de la banda de música local.

Capdepera se rinde a los bailes de sus 'dimonis'. / Biel Capó

Más 'dimonis'

La Revetla de Sant Antoni en Alcúdia ha levantado el telón a las cuatro de la tarde con la salida de Sant Antoni y los dimonis desde el Ayuntamiento para recorrer el municipio junto a los xeremiers. Sin ninguna duda es un acto espectacular y que entusiama al público congregado, ya que algunos dimonis descienden con cuerdas desde los pisos superiores de la Sala. A las 20 horas empezarán los foguerons mientras que a las 21.30 horas actuará la batucada Trons del Nord. La revetla alcudienca continuará con el correfoc de los Dimonis Arrels de la Vall e Incubus.

Petra es uno de los municipios del Pla de Mallorca que también se rinde a Sant Antoni. Esta mañana, el pueblo ha ido levantando los foguerons que arderán al caer la noche. En uno de ellos, por ejemplo, se podía ver al patrón de los animales embarcado en la barca Can Coleto 2026, una creación artística que esta noche será engullida por las llamas. En otro, destacaban las figuras de Sant Antoni y del dimoni de Petra, con un enorme gallo coronando el fogueró.