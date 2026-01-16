Empresarios asiáticos irrumpen en el tejido comercial de Sóller. Han alquilado dos locales en la céntrica y concurrida calle de sa Lluna, donde había dos establecimientos de pequeño comercio: Can Vidaña y Can Seguí. En el primero vendían ropa y ahora se convertirá en una tienda de bisutería y en el segundo vendían electrodomésticos y tenía la placa de ‘Establiment Emblemàtic de Sóller’.

En ambos alquileres pagan una cantidad que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros al mes por local y estos empresarios asiáticos continúan expectantes para hacerse con más establecimientos en la misma calle. Bartolomé Oliver, el fundador de la Inmobiliaria Tolo Oliver y regente junto a su hijo del estanco de Can Ximet, donde se vendió un décimo del primer premio del Sorteo del Niño de la Lotería Nacional, trabajó en las dos transacciones.

La tienda Can Vidaña, que ha sido alquilada por un empresario asiático / C.M. / DMA

La milla de oro de Sóller

Oliver asegura que la Calle de sa Lluna es “la milla de oro” de Sóller porque a partir de febrero está llena de gente. “Somos los líderes aquí. El último año hemos alquilado unos 15 locales en el centro del pueblo y, si tuviéramos más disponibles para arrendar, también los alquilaríamos”, asegura. Otro establecimiento que ha cerrado muy cerca de la calle de sa Lluna es Bordados Sóller, que dejará de pertenecer al pequeño comercio, y en el que Oliver también ha concretado la operación.

Bordados Sóller cierra. / C.M. / DMA

En la Associació de comerciants del Carrer de sa Lluna hay 43 establecimientos asociados y hay unos 15-20 locales de la misma calle que no están adheridos. En los últimos dos años han cerrado unas cuatro o cinco tiendas de toda la vida y han abierto establecimientos con más poder económico que tienen más locales en la isla. El sentir de los comerciantes es de “pena” porque se puede perder “la esencia de las pequeñas cosas”.

“Como asociación nos da pena que vengan negocios que a la larga perjudicarán a todos. El problema es que cuando tenemos tiendas pequeñas de toda la vida o emblemáticas con más de 20 y 30 años abiertas, todos saben dónde tienen que ir a comprar y, además, lo regentan familias de aquí. Damos trabajo directamente a negocios de aquí y de siempre. Y, si estos establecimientos lo cogen multinacionales o, en este caso negocios asiáticos, lo que puede pasar es que todos los pueblos y todas las ciudades sean iguales. Perderemos como comerciantes del pequeño comercio está cosa tan bonita y también el añadido que tiene una ciudad con negocios locales”, explica Gracia Andreo, la presidenta de la Associació de comerciants del Carrer de sa Lluna.

"Sóller es el pueblo con más negocios históricos y emblemáticos de Mallorca"

“Se perderá la esencia de las pequeñas cosas. Para comprar un botón no irás a la mercería a buscarlo si hay otro local con 50.000 clases diferentes y de colorines que vienen de la otra punta del mundo. Es complicado y nos preocupa como asociación porque habrá un momento en el que se perderá la esencia tan bonita que tiene Sóller, que es el pueblo con más negocios históricos y emblemáticos de Mallorca. Si seguimos así, estas cifras cambiarán radicalmente, seguro. Los alquileres de 4, 5 o 6 mil euros que se pagan aquí no lo los puede asumir un empresario modesto normal con una tienda pequeña”, lamenta Andreo.