Como marca el calendario cada 16 de enero, Artà es el primer municipio de Mallorca en levantar el telón de las celebraciones en honor a Sant Antoni. Desde las primeras luces del día, la Casa del Trull, que este año se estrena en la calle de na Caragol, se convierte en el epicentro del inicio de la fiesta con el tradicional berenar a las ocho de la mañana de chocolate y ensaimada.

Este año, en Sant Antoni artanenc llega con novedades ya que estrenan Casa del Trull a ca l'obrer Pep Lluis Gil y los dimonis llevan vestido nuevo.

Y si algo tiene Artà es que no falla la puntualidad británica porque a las nueve en punto, los dos dimonis han hecho su aparición triunfal, provocando una explosión de alegría y encendiendo el ánimo festivo de vecinos y visitantes. Así, al unísono la multitud se ha rendido al tataxin y al tan sentido «assistiu a lo elogi, d’un sant que hem de venerar. I ara per començar digau: Visca Sant Antoni!».

Artà da el pistoletazo de salida a Sant Antoni en Mallorca / R. F.

Con la aparición de Biel Ferriol y Xisco Sansó, Mosca, como dimonis y el esperado primer ball la fiesta ha quedado oficialmente inaugurada.

Si algo define Sant Antoni es el sentimiento de pertenencia. En Artà lo han dejado claro desde primera hora con tonades que reivindican al santo como propio: «Ni murero, ni pobler, Sant Antoni és artenenc».

Tampoco ha faltado la tradicional rivalidad con otros municipios santantoniers, con los conocidos cánticos de boti, boti, boti, gabellí es qui no boti.

Interior de la Casa del Trull / R.F.

Con la banda al frente y escoltados por una multitud entregada, los dimonis inician así así el acapte por las calles de Artà, una ruta festiva que se prolongará hasta bien entrada la tarde y que está marcada por la marea de camisas blancas y pañuelos rojos, por la música, las gloses, las herbes, el mesclat, la pomada y el fervor popular.