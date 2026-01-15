Sant Antoni con paraguas: esta es la previsión para la revetla y la fiesta, según la Aemet

Se acerca uno de los días más esperados en Mallorca, la fiesta de Sant Antoni, que este año llega con un cambio de tiempo que se hará evidente a partir del viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, el cambio drástico en el tiempo se notará especialmente el sábado 17, festividad del patrón de los animales, por lo que la revetla del viernes estaría a salvo de la llegada del temporal.

Así, las previsiones de la Aemet apuntan a una revetla de Sant Antoni (día 16) sin grandes sobresaltos en la isla, con ambiente fresco y ratos de sol. El cambio, el fin de semana aumentará la nubosidad y aparecerán las precipitaciones, especialmente el sábado, cuando todavía se celebran actos como beneïdes o el Pi de Pollença.

Viernes 16 (revetla): estable y fresco por la noche

Para este viernes se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas en torno a 17 ºC de máxima y 10 ºC de mínima. Se producirán brumas matinales.

De cara a la revetla, el dato clave es que el tiempo se mantendría bastante estable, aunque con fresco a última hora y probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada.

Sábado 17 (Sant Antoni): aviso amarillo en el sur y el levante por lluvias

Para el sábado, día de Sant Antoni, se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias que podrían aparecer por la tarde, con máximas alrededor de 14 ºC en Palma. Habrá bancos de niebla matinales.

Además, la Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvia en el sur y el levante de Mallorca, además de Ibiza y Formentera, desde las 06:00 del sábado hasta las 00:00 del domingo, con umbral de 20 mm en una hora.

Esta inestabilidad también afectaría a los actos programados en Palma durante el fin de semana con motivo de las fiestas de Sant Sebastià.

Domingo 18: más inestabilidad, con chubascos

El domingo continuaría el ambiente principalmente nuboso, con chubascos generalizados (más probables por la mañana y con opción de repetirse por la tarde).

Semana de Sant Sebastià

La inestabilidad continuará próxima semana, lo que podría afectar a los actos de Sant Sebastià de Palma.

A partir del lunes se formará una borrasca sobre el área mediterránea, lo que originará temporal marítimo y probables rachas de viento muy fuertes, según ha informado la Aemet.

El organismo estatal ha explicado que el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar a finales de esta semana y el sábado y domingo a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que será la que acabe formando la borrasca en los días de las fiestas de Sant Antoni.

Así, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares en combinación con el anticiclón europeo, lo que originará el temporal marítimo y las precipitaciones.

"Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", ha advertido Aemet.

Según la agencia estatal, los días álgidos del episodio serán el próximo lunes y el martes -revetla y fiesta de Sant Sebastià de Palma-, cuando considera probable que el viento húmedo del este y nordeste se intensifique en el entorno del mar nalear, afectando a Baleares, con temporal en el mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

En este sentido, ha avanzado que las precipitaciones del lunes serán posiblemente más intensas y persistentes en áreas del este de Cataluña. Desde allí, se irían desplazando a lo largo del martes hacia zonas del valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares.

A partir del miércoles día 21, el organismo estatal ha estimado que es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea y que el temporal marítimo tienda a ir amainando. "Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha recalcado.