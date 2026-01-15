El primer baile de una mujer ‘dimoni’ deberá esperar al próximo año en Muro

Finalmente no podrá ser. El primer baile de una mujer como integrante de los 'dimonis' que interpretan el Ball dels Tres Tombs en el Sant Antoni de Muro deberá esperar al próximo año debido a un problema de salud de Kika Carbonell, la joven ‘murera’ que en el sorteo del pasado año resultó elegida de entre otros 36 aspirantes a sustituir a uno de los 'dimonis'.

El sorteo se celebró el día de Sant Antoni del pasado año. “Kika Carbonell Sampol será la primera mujer ‘dimoni’ de los Tres Tombs, ha sido la ganadora del sorteo de entre 36 candidaturas para sustituir a uno de los ‘dimonis’”, destacó poco después el Ayuntamiento de Muro en las redes sociales.

Kika Carbonell exhibe una 'forca' después de saber, en 2025, que sería la primera mujer 'dimoni' en el Ball dels Tres Tombs. / Ajuntament

Sin embargo, el primer baile de Kika deberá esperar al próximo año por motivos de salud. Cabe recordar que anualmente se celebra el sorteo para que puedan rotar los componentes de la 'colla de dimonis'. Cada año se sustituye a uno de los 'dimonis' de los cuatro que forman la colla. Los nuevos elegidos cumplen un ciclo de tres años, por lo que Kika Carbonell tendrá dos oportunidades más para participar en esta tradición tan arraigada en Muro.