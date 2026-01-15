La Picarolada de Capdepera: la tradición que despierta al dimoni y da inicio a Sant Antoni

La Picarolada de Capdepera es uno de los festejos más singulares de las fiestas de Sant Antoni. La recuperación de esta antigua tradición, adaptada a los tiempos modernos —en los que los vehículos rodados dominan las calles—, se remonta a principios de este siglo, con la entrada de la nueva Obrería de Sant Antoni de Capdepera y Cala Rajada.

Dentro de la Obrería, el principal impulsor fue Joan Terrassa, quien quería recuperar una vieja tradición que le habían contado personas mayores que la vivieron en su juventud, como Mateu Xerubí o Jeroni Jeroniet. Ellos explicaban que, a mediados del siglo pasado, los más jóvenes de cada casa eran enviados por sus padres a la calle a despertar al dimoni, supuestamente para que no molestaran en casa durante un buen rato. Así, los jóvenes salían con corns y picarols a recorrer las calles del pueblo, desde vila roja hasta vila nova, e incluso por los muros del castillo gabellí. Con el gran ruido que generaban, se pretendía despertar a la infernal figura de los festejos santantoniers. Otras fuentes cuentan que, con el tiempo, esta práctica también pudo servir como un pregón popular que anunciaba al pueblo la llegada de la fiesta del santo anacoreta.

Acto adaptado a los nuevos tiempos

Con esta información, los responsables de la Obrería decidieron organizar un acto adaptado a los nuevos tiempos, ya que hoy en día circular por las calles del pueblo con tanto tránsito rodado supone un peligro, especialmente para los jóvenes. Así se instauró la Picarolada de Sant Antoni de Capdepera, que cada 15 de enero reúne en la plaza de l’Orient a una multitud de personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, muchos de ellos asiduos a este acto. Todos portan sus corns y picarols, y algunos incluso esquelles, cencerros del ganado vacuno, haciéndolos sonar para despertar al dimoni durante el recorrido que transcurre por las calles del pueblo, desde la plaza de salida hasta la casa del Obrer Major.

Allí se anuncia, mediante un pregón, el inicio de los festejos de Sant Antoni, para continuar después hasta el punto de salida en la plaza de l’Orient, donde se sirve chocolate y coca a los asistentes. Una vez repuestas las fuerzas, les espera una noche de glossat de picat en el teatro municipal. Como marca el calendario, la Picarolada se ha celebrado este 15 de enero para dar el inicio oficial de las fiestas de Sant Antoni en Capdepera.