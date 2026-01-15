Los pescadores de Baleares se suman a la huelga estatal del próximo lunes

El sector pesquero de Baleares ha anunciado su adhesión a la huelga del próximo lunes en el conjunto de España contra las nuevas obligaciones de control de la UE, que a juicio de los pescadores ponen en riesgo la viabilidad de la flota artesanal y perjudican la seguridad y la calidad del producto.

La Federación Balear de Cofradías de Pescadores, junto al resto de organizaciones del sector, ha presentado alegaciones ante la Secretaría General de Pesca en las que denuncia que la aplicación rígida de estas normas provoca graves perjuicios operativos y económicos a embarcaciones de pequeña escala que faenan cerca de la costa.

Entre las medidas más criticadas figura la obligación de notificar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto, que, según el sector, afecta a barcos con mareas inferiores a 24 horas y puede forzar a esperar en el mar, los que recorta ingresos y aumenta los riesgos.

También rechazan la exigencia de registrar todas las capturas desde el denominado 'kilogramo cero', al considerar imposible anotar con exactitud cantidades mínimas a bordo.

El sector, que no descarta una huelga indefinida si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no corrige las medidas, llevará a cabo una parada total de la flota artesanal el lunes 19, con movilizaciones en Madrid y en las diferentes comunidades costeras.

La movilización coincidirá con una reunión entre el Ministerio y los representantes del sector para abordar la modificación del controvertido reglamento. La FNCP decidirá si la flota retoma la actividad en el mar en función de los resultados de esa reunión.