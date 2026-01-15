Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TerraferidaJefe gabinete ProhensDerrumbe mortal en ManacorIrene de GreciaDimisiones Son EspasesGuía de Sant Antoni
instagramlinkedin

Los pescadores de Baleares se suman a la huelga estatal del próximo lunes

Imagen de pescadores en plena faena.

Imagen de pescadores en plena faena. / DM

EFE

Palma

El sector pesquero de Baleares ha anunciado su adhesión a la huelga del próximo lunes en el conjunto de España contra las nuevas obligaciones de control de la UE, que a juicio de los pescadores ponen en riesgo la viabilidad de la flota artesanal y perjudican la seguridad y la calidad del producto.

La Federación Balear de Cofradías de Pescadores, junto al resto de organizaciones del sector, ha presentado alegaciones ante la Secretaría General de Pesca en las que denuncia que la aplicación rígida de estas normas provoca graves perjuicios operativos y económicos a embarcaciones de pequeña escala que faenan cerca de la costa.

Entre las medidas más criticadas figura la obligación de notificar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto, que, según el sector, afecta a barcos con mareas inferiores a 24 horas y puede forzar a esperar en el mar, los que recorta ingresos y aumenta los riesgos.

También rechazan la exigencia de registrar todas las capturas desde el denominado 'kilogramo cero', al considerar imposible anotar con exactitud cantidades mínimas a bordo.

El sector, que no descarta una huelga indefinida si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no corrige las medidas, llevará a cabo una parada total de la flota artesanal el lunes 19, con movilizaciones en Madrid y en las diferentes comunidades costeras.

La movilización coincidirá con una reunión entre el Ministerio y los representantes del sector para abordar la modificación del controvertido reglamento. La FNCP decidirá si la flota retoma la actividad en el mar en función de los resultados de esa reunión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
  2. El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
  3. Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
  4. El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
  5. Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
  6. Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
  7. Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
  8. Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor

El primer baile de una mujer ‘dimoni’ deberá esperar al próximo año en Muro

El primer baile de una mujer ‘dimoni’ deberá esperar al próximo año en Muro

Los pescadores de Baleares se suman a la huelga estatal del próximo lunes

Los pescadores de Baleares se suman a la huelga estatal del próximo lunes

Una isla que se transforma en ciudad: Mallorca pierde suelo rústico al ritmo de 2.100 campos de fútbol en solo diez años

FOTOS | La pescadería de sa Pobla, Ca na Foc, sirve 1.700 kilos de anguilas

La anguila, la reina de Sant Antoni en sa Pobla: La pescadería Ca na Foc sirve 1.700 kilos para las 'espinagades'

La anguila, la reina de Sant Antoni en sa Pobla: La pescadería Ca na Foc sirve 1.700 kilos para las 'espinagades'

Manacor mantiene Sant Antoni pero homenajeará al joven saxofonista muerto en el derrumbe

Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni

Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni

El pastor Antoni 'Parragó' llevará sus 300 ovejas a las Beneïdes de Muro: "Están vacunadas desde hace tres meses"

El pastor Antoni 'Parragó' llevará sus 300 ovejas a las Beneïdes de Muro: "Están vacunadas desde hace tres meses"
Tracking Pixel Contents