El pastor Antoni 'Parragó' llevará sus 300 ovejas a las Beneïdes de Muro: "Están vacunadas desde hace tres meses"

Los grandes rebaños de ovejas constituyen otra de las postales características de las Beneïdes de Muro, famosas en toda la isla y más allá por la gran variedad de animales, además de vistosas carrozas, que desfilan por las calles de la localidad del Nord de la isla. Este año habrá menos ovejas que en las pasadas ediciones, pero no por culpa de la enfermedad de la lengua azul, sino de otra fatalidad. La muerte de uno de los perros pastores del ganadero Pep Mesquida, de Petra, impedirá la presencia de sus ovejas en el desfile de Muro. Sin perro, el rebaño es difícil de controlar. La participación de Mesquida en las Beneïdes de Sant Antoni de Muro es todo un clásico, ya que se dice que sale con sus animales desde Petra hasta tres días antes de la cita ‘antoniana’.

El otro ganadero que no suele fallar a la cita de Muro con su multitudinario rebaño de ovejas es Toni ‘Parragó’, de Santa Margalida, que confirma a este diario que estará presente en las Beneïdes con sus 300 ovejas que transportará desde su finca ubicada a unos cuatro kilómetros de Muro. En su caso, las restricciones sanitarias no le afectarán porque, según asegura, los animales “están vacunados desde hace tres meses” contra la nueva variedad de la lengua azul, siguiendo el protocolo habitual, por lo que el rebaño cumple los requisitos para participar en las Beneïdes.

“A las ovejas no les han puesto tantas pegas como a las aves”, destaca el payés ‘margalidà’, que coincide con su colega de Felanitx en el hecho de no comprender el motivo por el cual se prohibirá la presencia de aves silvestres pero no la de los pájaros de compañía. “No entiendo qué diferencia hay”, apunta, “si pueden ir las aves en el interior de las jaulas, deberían poder ir las ocas”.

El rector de Muro bendice un rebaño de ovejas, en las Beneïdes del pasado año. / B. Ramon

En cualquier caso, Toni ‘Parragó’ lamenta la actual situación de incertidumbre que atraviesa el sector ganadero con motivo de las enfermedades cada vez más comunes y, sobre todo, de la falta de relevo generacional. “Entre epidemias, controles sanitarios y papeleos, ‘ens fan molt els comptes’, señala. “Uno termina aburrido”. Y un trabajo “tan esclavo como este, sin días festivos”, no es del agrado de los jóvenes, “y los viejos vamos desapareciendo”.

El alcalde Porquer garantiza que las Beneïdes serán tan vistosas como siempre

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, explica que las restricciones sanitarias de este año no restarán atractivo a las Beneïdes más famosas de Mallorca. “Solo nos afectará la parte aviar, porque faltarán las ocas, pero el resto será igual”, explica. También asume que habrá menos ovejas porque uno de los dos ganaderos que tradicionalmente están presentes en Muro no acudirá a las Beneïdes de este año, tal y como se ha comentado, porque ha perdido a uno de sus perros pastores.

A cambio, para compensar estas ausencias, Porquer destaca que una de las principales novedades de la tradición de este año es la presencia de la asociación de mulos de Mallorca, que participarán en las Beneïdes con quince mulas que llevarán enganchadas herramientas tradicionales de la ‘foravila’ mallorquina.

Porquer expresa su satisfacción por la reciente declaración de las Beneïdes de Muro como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICIM)porque, además de revalorizar esta tradición ‘antoniana’ tan arraigada en el pueblo, contribuirá a “blindar” las Beneïdes para garantizar la participación de los animales en el futuro y que esta no se pueda ver alterada por posibles contradicciones con la Ley de Bienestar Animal. El alcalde tiene claro que las alertas sanitarias “tienen que cumplirse y punto”.

Otro motivo de preocupación es el tiempo, ya que las previsiones meteorológicas para el próximo sábado, día de Sant Antoni, no son nada tranquilizadoras. El alcalde Porquer admite que este miércoles ha realizado “una última gestión” relacionada con las Beneïdes: “He enviado una docena de huevos a Santa Clara”. Habrá que ver si la apelación celestial cumple con su cometido.