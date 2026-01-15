Manacor mantiene Sant Antoni pero homenajeará al joven saxofonista muerto en el derrumbe

Tras la reunión mantenida esta mañana a las 11:30 horas en el Ayuntamiento de Manacor entre los portavoces de los partidos, el Patronat de Sant Antoni y el alcalde Miquel Oliver, se ha decidido que la comitiva de músicos y la colla de Dimonis finalmente no suban a la sala de plenos consistorial, como suele ser costumbre, ni saluden desde el balcón, en señal de luto y respeto hacia Miguel Ángel Flórez, fallecido esta mañana tras el derrumbe de su casa, en la calle Sant Francesc, en el barrio del Barracar. Así, se ha decidido suspender la recepción institucional que el Ayuntameinto hace al Patronat, la colla de dimonis y als sonadors.

Un momento de la reunión de urgencia. / Aj.

Lo que sí harán será bailar abajo, a las puertas del antiguo Ayuntamiento, hacia las 14:30 horas, aunque los dos primeros bailes serán únicamente musicales, con los dimonis y Sant Antoni parados, sin intervenir, como homenaje al joven saxofonista de la Banda Municipal de Manacor. Tanto la puerta principal del Consistorio como las ventanas que dan a la plaza del Convent permanecerán cerradas.

«La decisión fácil habría sido suspender toda la fiesta de mañana, pero consideramos que debe haber un homenaje. Se suspenderán ciertos protocolos», ha explicado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, visiblemente afectado por el suceso. El Ayuntamiento ha expresado el profundo dolor por la muerte del joven y ha asegurado que fruto de la reunión se ha tomado una decisión "consensuada y difícil". No se han suspendido las fiestas pero sí se han adaptado los protocolos en señal de luto.

Colcada

Asimismo, tampoco habrá música durante el recorrido de la Colcada, cuando después de comer la comitiva de músicos suele tocar hasta llegar a la iglesia de los Dolors para la celebración de las Completes, que se mantendrán como siempre. Con gran tristeza, la Banda ha decidido que el recorrido del carro de la colcada se haga en silencio con el redoble de tambores en señal de luto al joven integrante de la formación fallecido en el derrumbe mortal.

Todos los demás actos no sufrirán cambios importantes. Las Beneïdes del sábado por la mañana continúan programadas a pesar de la amenaza de lluvia prevista durante toda la jornada: «No tenemos previsto aplazarlas al domingo porque también se espera lluvia, ni a la semana siguiente porque sería demasiado tarde», ha dicho Antoni Gomila, presidente del Patronato de Sant Antoni.