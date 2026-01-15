Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni

La influencia de Sant Antoni en Mallorca ya se hace notar una vez se cierra el telón de las fiestas de Navidad, però la fiesta arrancará con toda su fuerza este viernes en toda la isla y con especial intensidad en los pueblos más ‘santantoniers’, cada uno con sus propios protocolos, y culminará el sábado, día del patrón de los animales, con Beneïdes y otras tradiciones centenarias. Esta es una guía sobre los principales actos de Sant Antoni que no hay que perderse.

Viernes, día 16, ‘revetlla’ de Sant Antoni

Artà, la fiesta más madrugadora

El 16 de enero la gran fiesta empieza en Artà, el municipio más madrugador. A las ocho de la mañana los ‘artanencs’ cogen fuerzas para encarar la jornada festiva con el tradicional berenar en la Casa des Trull. Una hora después,los Dimonis protagonizan el primer ball para después empezar el acapte. Tras un parón para comer, sobre las 18,30 horas vuelven a salir los dimonis para ir en comitiva hacia les Completes. Acto seguido, a las 19,30 horas, y no antes, se encienden los foguerons y se inicia una larga noche de torrades y gloses en honor al santo anacoreta que los ‘artanencs’ reivindican como propio, al igual que los otros pueblos que sienten pasión por esta fiesta popular.

Desenfreno popular en Artà. / DM

Manacor, la euforia se concentra en Cas Baciner

La capital del Llevant es pura devoción por Sant Antoni, un sentimiento que sigue creciendo año tras año. La gran fiesta se inicia poco después de las 14 horas con la salida de Sant Antoni y los dimonis de cas Baciner, donde centenares de personas esperan para ver la aparición estelar de los grandes protagonistas. Después se dirigen al Ayuntamiento, donde el protocolo marca que la comitiva ‘antoniana’ suba a la sala de plenos y se asome por el balcón para saludar. El Dimoni Gros se sienta en la silla del alcalde, en una imagen muy potente desde el punto de vista simbólico. No obstante, estos actos no se celebrarán este año en señal de duelo por la trágica muerte de un joven de 18 años, componente de la banda de música. El baile que celebran después, ya en la calle, es uno de los más esperados de la jornada, con las emociones a flor de piel. En principio, el baile sí se celebrará, aunque con algunos cambios.

Ya por la tarde, después de visitar los foguerons, muchos de ellos auténticas obras de arte sobre la figura de Sant Antoni y los dimonis, todos se dirigen a la Esglèsia Gran, donde a las 19,30 horas empiezan las Completes y la interpretación multitudinaria de los ‘Goigs’, con imágenes que en los últimos años se han viralizado por la devoción que muestran los jóvenes que llenan el templo, agitando los papeles con la letra de los versos. Sobre las 20 horas, el Dimoni Gros enciende el ‘fogueró’ de la Rectoria y a partir de aquí se encienden totas las hogueras de la ciudad. Una larga noche acaba de empezar.

Una imagen del ball de Sant Antoni i els dimonis frente al Ayuntamiento de Manacor. / DM

Sa Pobla, el ‘clam’ por Sant Antoni

Sa Pobla, otro de los pueblos más ‘santantoniers’ de Mallorca, también empieza la jornada a primera hora, con la ‘Enramellada’ y el ‘aixecament de l’arc’ en la placeta de la iglesia. Poco después, los más jóvenes del municipio se dirigen a la finca de sa Llebre a buscar las leña para los ‘foguerons’ del Ayuntamiento.

Los dimonis y Sant Antoni harán su aparición estelar sobre las 14,30 horas, con pasacalles por el pueblo. A medida que se acerca la tarde, la Plaça Major empieza a llenarse de gente. Allí se celebrará el Cerimonial de la Sanció Històrica, una representación teatral en formato de pasacalles basada en un texto del añorado Alexandre Ballester que empezó a realizarse en 2010. Una hora después, las diferentes collas de dimonis como los paralímpicos de la Asociación es Grif, los de Albopàs y los de la Obreria, así como los gigantes, los ‘caparrots’ y la banda de música, acompañan a la comitiva de políticos a la iglesia, donde a las 20 horas empezarán las Completes.

Allí, el clamater de este año, el payés Pep Cirer, proclamará con emoción el ‘Visca Sant Antoni’, un grito que sale de las entrañas y desencadena los acontecimientos. Después, otra vez en la Plaça Major, se celebrarán los tradicionales bailes de dimonis y caparrots. El gran Piromusical, que este año alcanza la XXVII edición, arrancará a las 21,45 horas. El diseño pirotécnico y musical correrá a cargo de Tomàs Ramis, y el lumínico será obra de Pedro Marcé. Este año, el espectáculo está dedicado a los dimonis ‘poblers’. A las 22,15 horas se iniciará la XXXVII Trobada de cantadors i ximbombers y ya pasada la medioanoche la fiesta seguirá con gran intensidad con la ‘ximbombada i glosada popular’ .

El espectáculo piromusical es uno de los momentos más esperados de sa Pobla. / DM

Muro, bailes de dimonis y ‘versots’ satíricos

Aunque es más conocido por las Beneïdes del día 17, el pueblo de Muro celebra una ‘revetlla’ espectacular, con muchos elementos propios que no tienen nada que envidiar a las fiestas de los otros pueblos ‘santantonians’ de Mallorca.

A las 9 se celebra la Ronda de los Dimonis por las escuelas, la residencia de mayores y el centro de día. Ya por la tarde, a las 17 horas, empieza el Encalçadimonis para recoger a Sant Antoni, y después recorrerán diversos enclaves del pueblo con la banda de música Unió Artística Murera. A partir de las 20 horas, el Saig Major Pere Bernat Sastre dará el ‘sus’ a la ‘revetlla’ desde el balcón consistorial. Poco después, frente al Ayuntamiento, se celebrará el ball dels tres tombs de los dimonis y Sant Antoni. Los ‘versots’ resumirán en forma de ‘glosa’ los principales acontecimientos del pueblo en clave satírica y con gran ingenio. A las 20,45 horas se encenderán los ‘foguerons’ y arrancará el ‘correfoc’ a cargo de los Dimonis de sa Pedrera, con varias collas invitadas.

Después llegará el turno a los conciertos de música tradicional frente al Ayuntamiento, con la participación de Revetla d’Algebelí y Germans Martorell, y la Festa Jove en la Plaça de Sant Martí, con las actuaciones de Lola’s, DJ Lluis Perelló y DJ PepVanrell. A partir de aquí, la noche será larga.

El correfoc de Muro destaca por su gran espectacularidad. / DM

Son Servera, recogida de ‘joies’

Son Servera es otro pueblo del Llevant que siente una gran devoción por Sant Antoni. El pueblo se rinde a Sant Antoni a partir de las 16 horas con la salida de la Carrossa del Dimoni y la ‘recollida de joies’ que se repartirán durante las Beneïdes. Ya por la tarde, el municipio 'serverí' vive unos de los momentos más intensos con las Completes, que tienen lugar a las 19,30 horas. Media hora después el dimoni enciende el primer fogueró en la plaza de Sant Joan. Un cohete avisará al pueblo que ya pueden encenderse las hogueras, que serán visitadas por Sant Antoni y el Dimoni junto a la banda de música.

Una imagen de los dimonis de Son Servera. / DM

Sant Llorenç, la lectura del Argument da paso a la fiesta

Sant Llorenç es otro de los municipios madrugadores. La jornada arranca con el berenar santantonier a las 8,30 horas en sa Cantina des Moleter. El primer ball de los dimonis es a las 10 horas en la rectoria para después empezar la vuelta por el pueblo. Tras el dinar santantonier que se disfruta en diferentes bares del pueblo, a las 17 horas saldrán los dimonis y a las 18.30 horas empieza en la plaza del Ayuntamiento Sa Convidada mientras que la lectura del Argument es a las 19,30 horas en la plaza de la iglesia. A las 20 horas, se da el sus para encender los foguerons y empezar una velada de torrades.

El ball de los dimonis de Sant Llorenç. / DM

Capdepera, el repique de campanas desata la euforia ‘antoniana’

Capdepera repica las campanas que anuncian el sus a la fiesta a las 14,30 horas. Media hora después, a las 15 horas, salen los dimonis de Ca Na Vergera junto a la Banda de Música para llevar la celebración santantoniera a todos los rincones del municipio. Los cohetes anunciarán el encendido de los foguerons a las 19 horas, unos foguerons que también contarán con la visita de los dimonis y la banda de música.

En Capdepera también se vive la fiesta con pasión. / DM

Alcúdia, la aparición diabólica en el Ayuntamiento

La Revetla de Sant Antoni en Alcúdia levanta el telón a las 16 horas con la salida de Sant Antoni y los dimonis desde el Ayuntamiento para recorrer el municipio junto a los xeremiers. Se trata de un acto espectacular, ya que algunos dimonis descienden con cuerdas desde los pisos superiores de la Sala. A las 20 horas empezarán los foguerons mientras que a las 21.30 horas actuará la batucada Trons del Nord. A las 22.30 horas tendrá lugar el Correfoc de los Dimonis Arrels de la Vall e Incubus. Saldrá de la Porta de Sant Sebastià en dirección a la Plaça Carles V.

Una imagen del correfoc del año pasado en Alcúdia. / DM

Pollença, noche de foguerons a la espera del Pi

En Pollença, los dimonis visitarán los centros educativos durante la mañana mientras que el concurso de foguerons empezará a las 18 horas. Las hogueras, que se encenderán a las 21 horas con los Dimonis Ca de Bou y arrancará una larga noche de fiesta ‘antoniana’ a la espera de que, al día siguiente, Pollença acaparará los últimos focos de la fiesta con la esperada subida del Pi de Sant Antoni.

Sábado 17 de enero, día de Sant Antoni

El día de Sant Antoni es sinónimo de resaca en la mayoría de los pueblos que viven con pasión la ‘revetlla’. Pero también es el día en el que casi toda la isla celebra las Beneïdes y, en algunos pueblos como Muro y Pollença, puede decirse que es el día grande de la celebración ‘antoniana’.

Muro, las mejores Beneïdes de Mallorca

Después de una larga noche de fiesta, los ‘murers’ se sacuden la resaca para organizar sus vistosas y multitudinarias Beneïdes de Sant Antoni, consideradas las mejores de Mallorca. Además, este año estrenarán la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial concedida por el Consell de Mallorca a principios de esta semana, una carga simbólica que garantiza que la tradición pueda mantenerse en el futuro tal y como la conocemos en la actualidad. Por este motivo, el Ayuntamiento ha pedido este año que la gente tenga «especial cuidado» a la hora de vestirse con los trajes tradicionales de la payesía mallorquina, con una indumentaria específica recomendada por la institución municipal.

El acto más esperado del Sant Antoni ‘murer’ empezará a las 15,30 horas con un espectacular desfile de carrozas, animales y dimonis. Un acto que este año está sujeto a las restricciones sanitarias para evitar la propagación de la lengua azul y la gripe aviar, que se traducirán en la falta del clásico rebaño de ocas que siempre llama la atención del numeroso público que visita el pueblo para presenciar las Beneïdes.

Una imagen clásica de las Beneïdes de Muro. / DM

Pollença, el Pi concentra la atención en el fin de fiesta

Ya por la tarde del 17 de enero, todos los focos se concentran sobre la Plaça Vella de Pollença, donde se plantará el Pi de Sant Antoni talado días antes en la finca de Ternelles y el público observará cómo los más valientes del pueblo intentan coronarlo contra viento y marea hasta que alguno de ellos lo logrará. Es imposible anticipar el tiempo aproximado en conseguirlo, porque depende de muchos factores como la competencia existente o la cantidad de jabón con el que se ha untado el tronco del pino.

Después de las Beneïdes que se celebrarán a las 10 horas, a las 11,30 horas la gente se concentrará en la plaça de s’Almoina para dirigirse a Ternelles a ir a buscar el pino en una marcha amenizada con las tonadas tradicionales de los Xeremiers Orats y los Xeremiers de la Font del Gall. Ya en la finca de la Serra la comitiva degustará las tradicionales ‘arengades’.

Sobre las 14 horas, se iniciará la bajada del pino que conseguirá llegar a la Plaça Vella nunca antes de las 19 horas. Tras las complejas maniobras para plantarlo, se iniciará la fiesta. Este año se instalará una pantalla gigante en la Plaça Major en la que podrá seguirse la retransmisión de IB3 sobre la evolución de esta tradición tan esperada.